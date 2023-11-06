Soluksuz izlenen Yargı bu hafta da zirvede…

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Duygu yüklü bölüm gece boyu sosyal medyanın da gündemindeydi. #Yargı, #Mercan, #Ilgaz, #Ceylin, #Aylin, #Filiz ve #Yekta etiketleri gece boyu listelerde yerini alırken diziye hem Türkiye’den hem de dünyanın birçok ülkesinden mesajlar yağdı.



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Mercan’ı bulan Ilgaz ve Ceylin, umutla Mercan’ın kendilerini hatırlamasını beklese de Mercan onları hatırlamadı. Nil, Dilek’in ardından bu kez de Filiz’in avukatı oldu. Adliyeye getirilen Filiz’in karşısına dikilen Ceylin, Filiz’e onları bulmalarını Dilek’in sağladığını söyledi. Filiz’in tahrikleri sonucunda Ceylin sinirlerine hakim olmakta zorlansa da Ilgaz Mercan için sakin olmaları konusunda Ceylin’i yeniden uyardı. Duruşma sonunda Dilek tutuksuz yargılanırken Filiz’e tutuklama kararı çıktı. Dilek Filiz’le vedalaşmak için ona sarılırken Filiz Dilek’in kulağını ısırdı. Mercan’ın işlemleri için velayet durumunu soran uzmana Ceylin yeniden evlenme fikrini düşünmeden ortak velayet alırız derken Ilgaz bu duruma üzüldü. Cezaevinden çıkan ve adliyeye ziyarete gelen Özge’yi gören Ceylin onu Yekta’nın yanına işe soktu. Ilgaz ve Eren, Mercan’ın odasını hazırlamaya çalışırken Ceylin de onlar yardıma geldi. Mercan ile ilgilenen uzman anne babasının Ceylin ve Ilgaz olduğunu ona Filiz’in söylemesinin daha doğru olduğunu söyledi. Kızlarını onunla asla yan yana getirmek istemeyen ikili zor da olsa bunu kabul etti. Diğer taraftan Kadir Yekta, Osman, Can ve Çınar’a daha büyük bir iş vermek isterken Yekta buna karşı çıktı. Filiz, Mercan ile yan yana geldiğinde onun kafasını karıştıracağı esnada söze giren Ilgaz, ona anne babasının kendileri olduğunu söyledi. Nil, Filiz adına akıl sağlığı yerinde değildir raporu almak için başvurdu. Ilgaz ve Ceylin, Mercanla dışarıda vakit geçirdiler, dönerken Mercan dışarıdaki seslerken korkup kendini yere atarken Ceylin’e ‘sen benim annem değilsin, ben annemi istiyorum’ dedi. O esnada Efe Savcı, Ceylin’i arayıp Filiz’in rapor almak için hastanede olduğunu söylemesi üzerine Ceylin, Ilgaz’ın arabasındaki silahı alarak hastaneye gitti. Kadir, Osman ve Can’ın yanına gelip iş teklifinde bulunduğu esnada Aylin, Osman’ı arayarak eve birinin köpek gönderdiğini söyledi. Kadir, Elif’i tarif edip kendisinin hediye ettiğini söyleyerek üstü kapalı Osman’ı tehdit etti. Ceylin, Filizle görüşmeye gittiği esnada odada patlayan silah yeni bölüme dair heyecanı yükseltti.Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan , Arif Pişkin, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Ferit Kaya, Ayşen Sezerel, Seda Türkmen, Ulvi Kahyaoğlu, Özlem Türay, Müge Bayramoğlu, Çağla Demir, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin, Tolga Canbeyli ve Alican Altun Onur Tekin gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.

Yargı merakla beklenen yeni bölümüyle pazar akşamı Kanal D’de!