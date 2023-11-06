Yargı'da Ceylin ile Filiz yüzleşti... Vurulan kim?

Haberin Devamı

Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Ferit Kaya, Ayşen Sezerel, Ulvi Kahyaoğlu, Müge Bayramoğlu, Çağla Demir, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin ve Tolga Canbeyli gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.

Dizinin yeni bölümünde;

İki buçuk yıl süren ayrılığın arından Ilgaz ve Ceylin kızlarını buldu ama Mercan onları hatırlamadı.

Mercan’ın bulunması bütün aileyi sevince boğdu.

Kızını korkutmadan yaklaşmanın yolunu arayan Ceylin, Mercan’a kolyesini hediye etti.

Haberin Devamı

CEYLİN ÇARESİZ KALDI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kızına istediği gibi sarılamayan, konuşamayan Ceylin büyük çaresizlik yaşadı. Ilgaz ise bu zor günlerde Ceylin’i yalnız bırakmadı.

Pedagog, Mercan ile görüşüp neler yaşadığını öğrenmeye çalıştı.

Dilek ve Filiz hakim karşısına çıktı. İkilinin avukatlığını Nil üstlendi. Ceylin, Filiz ile yüzleşti:

‘Suçunu itiraf et sen bir çocuk kaçırdın, artık yalnızsın’

Filiz ise Ceylin’i kızdırmak için onu suçladı:

‘Benim ailemi öldürdün. Mercan benim kızım, bana ‘anne’ diyor. Seni hiç sevmeyecek’

Hakim Filiz’i tutuklayıp cezaevine yolladı. Dilek ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kardeşinin kendisine ihanet ettiğini öğrenen Filiz, Dilek’in kulağını ısırdı.

Ilgaz ve Ceylin kızlarının ortak velayetini almak için bir anlaşma imzaladı. Mercan’ı daha iyi tanımak için kızının günlüğünü Efe Savcı’dan isteyen Ceylin olumlu yanıt aldı. Savcı Efe günlüğün fotokopisini vermeyi kabul etti.

Eren Komiser, eski sevgilisi Dilek’ten Mercan ile iletişim kurması için yardım istedi.

CEYLİN İLE ILGAZ TEKRAR EVLENECEK Mİ?

Annesiyle konuşan Ceylin, Ilgaz’a hala aşık olduğunu ama kırgınlıklar yaşadığını söyledi. Yeniden evlilik kararını düşünmek istemediğini söyledi. Ilgaz ise kızı için oda hazırlığına başladı. Eren de ona yardım etti.

Haberin Devamı

Ceylin ile barışması için Ilgaz’a baskı yapan Eren kızlarının da buna ihtiyacı olduğunu söyledi.



İkiliye daha sonra Ceylin eşlik etti. Dertleşen ekip yaptıkları hataları anlattı.

NİL'DEN FİLİZ'E ŞAŞIRTAN TEKLİF

Nil, Filiz ile konuşup ceza almamasının yolunu bulduğunu söyledi. Akıl sağlığı raporu ile serbest kalacağını ve kızı Doğa’ya (Mercan) kavuşacağını anlattı.

Pedagog Mercan’a gerçekleri tanıdığı, inandığı birinin açıklamasının daha iyi olacağını söyledi. Filiz ile Mercan’ı bir araya getirme teklifinde bulundu. Ilgaz bu karara karşı çıkarken, Ceylin ise kızına kavuşmak için bütün riskleri göze aldığını söyledi.

Haberin Devamı

Cezaevinden getirilen Filiz’le konuşan Ceylin gerçekleri söylemesini istedi. Avukat Nil ise böyle bir zorunluluğu olmadığını Filiz’e hatırlattı. Filiz anlaşmayı kabul etti.

'BİZ SENİN ANNE VE BABANIZ' - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Filiz tam Mercan’ın kafasını karıştıracakken, Ilgaz araya girdi. Geçekleri anlatan Ilgaz, ‘Filiz seni büyüttü ama seni doğuran Ceylin, ben de babanım. Biz senin anne ve babanız. Filiz de bunu sana söylemeye gelmişti’ dedi.

Duydukları karşısından ne yapacağını bilemeyen Mercan çocukken sarıldığı oyuncağını buldu.

Yetkililer ailesini tanımadığı için Mercan’ı Sevgi Evi’ne göndermeye karar verdi. Ilgaz ve Ceylin de onun peşinden gitti.

Haberin Devamı

Çocuklarıyla zaman geçiren ikili Mercan’ın güvenini kazanmaya başladı. Kalabalıktan korkan Mercan ‘annemi istiyorum’ diye ağladı. Kızını ağlarken gören Ceylin ne yapacağını bilemedi.

CEYLİN'İN PLANI NE?

Savcı Efe, Filiz’in ‘cezai ehliyeti yoktur’ raporu almak için hastanede olduğunu Ceylin’e söyledi. Ilgaz’ı bırakan Ceylin, silahını alıp hastaneye gitti.

Filiz ile baş başa kalan Ceylin ne yaptığının farkında olduğunu söyledi.



’Mercan’ı benden alman için beni öldürmen gerekiyor’ diyen Ceylin, silahını masasının üzerine koydu.

Dizinin final sahnesinde Ilgaz'ın hastaneye girdiği anda silah ateşlendi. Kimin vurulduğu merak uyandırdı.