Sitare ölümle burun buruna... 'Yetişin yalı yanıyor!'

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Dizinin yeni bölümünde;

YASAK AŞK ORTAYA ÇIKTI

Sitare'yi takip eden Doruk, yasak aşkın diğer kahramanının Ozan olduğunu öğrendi.

ARDIÇ KONUŞUYOR!

Bahçede ansızın çalan telefon Sitare ve Ozan'ı panikletti.

Evden gelen telefon bir nebze de olsa Doruk'un keyfini yerine getirdi.

'Doruk Bey babanız konuşmaya başladı'

Kadir, Sitare'yi arayarak Ardıç'ın konuşmaya başladığını haber verdi. Bu durum Sitare'yi daha da rahatsız etti.

ARDIÇ, SİTARE'Yİ TANIDI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İSMAİL ENDİŞELİ

İsmail, saatin geç olmasına rağmen eve dönmeyen Kadir için endişelenmeye başlarken; Zeynep'i sakinleştirmeye çalışan Nimet, konuşma sırasında Kadir'in Melek'i gördüğünü ağzından kaçırdı.

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SİTARE ÇOK HUZURSUZ

Sitare eve döndüğünde Doruk ve Kadir'i Ardıç'ın yanında gördü.

Uzun zaman sonra Ardıç'ın ağzından kendi adını duyan Sitare'nin hissettiği huzursuzluk yüzüne yansıdı.

KRALİÇE SİTARE BÜYÜK PANİK İÇİNDE - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Doruk, Ozan ve Sitare'yi birlikte yok etmek için yeni planlar yaptı.

'UNUT BABA'

Babasını odada düğün fotoğrafına bakarken bulan Zeynep, onunla geçmişi konuştu. Zeynep babasına 'Senden sadece bir şey istiyorum baba... Unut!' dedi.

BENİM ÖYLE ANNEM YOK - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DORUK, MÜJGAN'IN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Adını Müjgan olarak değiştiren Melek, Sitare'yi ziyaret için ajansa geldi. Müj, tesadüfen Doruk ile de tanıştı.

İpek'e iftira atan kişinin Mine olduğunu öğrenen Salih, Fevzi'nin karşısına çıktı.

Ajansın ortasında Mine'nin elini tutan ve Fevzi'ye sevgili olduklarını söyleyen Salih, ondan İpek'ten özür dilemesini istedi.

Salih, Mine'nin hamile olduğunu da öğrendi.

SALİH'İN BÜYÜK SEVİNCİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Doruk, Sitare'den habersiz olarak Ozan ve Zeynep için bir çekim planladı. Mekan olarak da kendi evini seçti.

Doruk, çekimin ardından Zeynep ve Doruk'u eve yemeğe davet etti.

'Biz pizzalarımızı yiyelim... Kül kedisi balkabağına dönüşmeden eve dönelim'

ANNE KIZ İLK KEZ KONUŞTU

Müjgan, Sitare'ye Mine'nin hamile olduğunu söyledi.

Haber vermek için Sitare'yi arayan Zeynep'in telefonunu Müjgan açtı.

Zeynep kim olduğunu bilmeden ilk kez annesiyle konuştu.

Günler sonra eve dönen Fevzi, kızından özür dilemek yerine yeni bir gerilimin fitilini ateşledi.

OZAN İLE SİTARE NASIL TANIŞTI?

Sitare'nin maskesini indirmek için annesine söz veren Doruk, yemek masasında Ozan'a Sitare ile nasıl tanıştığını sordu.

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'Ozan ile Sitare! Ben de bu hikayeyi hiç dinlemedim...'

ZEYNEP ETEĞİNDEKİ TAŞLARI DÖKTÜ

Yemek masasında içkiyi fazla kaçıran Zeynep, içinde tuttuğu her şeyi bir çırpıda anlattı. Zeynep 'Bu adam benim işim... Ben Sitare Hanım'a borcumu ödemek için işimi yapmak zorundayım' dedi.

ZEYNEP, TÜM GERÇEĞİ DORUK'A İTİRAF ETTİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

'Sorun ne biliyor musun? Buna katlanmak zorunda kalmam. Sorun bana ilk günden beri böcek gibi davranan bu adamın tüylerimi diken diken eden bakışlarına katlanmak... Artık görmek bile istemediğim şu bomboş bakışlarına katlanmak'

DORUK, SİTARE'Yİ KOVDU

Ozan, Zeynep'in kendisi ile gelmeyeceğini düşünerek Doruk'un evinden çıktı. Zeynep ise çocukluğundan bu yana yaşadığı ne varsa hepsini Doruk'a anlattı:

"Ben büyüdüm, babam büyümedi. Bir yerlerde beni dünyaya getirmiş bir kadın yaşıyor. Adı Melek. Ben sadece adını biliyorum"

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DORUK VE ZEYNEP ARASINDA AŞK KIVILCIMLARI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Sitare, hizmetçilerin eşyalarını topladığını görünce çıldırdı. Hizmetçiden hesap soran Sitare, Doruk'un kendisini yalıdan kovduğunu öğrendi.

Hesap sormak için Doruk'u arayan Sitare, beklemediği bir cevap aldı. Doruk, Ozan ile Sitareyi gören kişinin kendisi olduğunu ima etti.

'Her iki seçenekte de bugün yalıda son günün Sitare'

'HER ŞEY ARAMIZDA KALACAK'

Doruk'un evinde uyanan Zeynep, anlattıklarını düşününce büyük bir utanç yaşadı.Doruk, Zeynep'e yaşanan her şeyin ikisinin arasında kalacağına dair söz verdi.

Doruk'un evini toplamak için gelen Türkan, yatakta Zeynep'in kolyesini buldu.

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Müjgan, Sitare'yi ziyaret için bu kez de yalıya gitti ancak ne Sitare'yi ne de Doruk'u göremedi.

MÜJGAN ORTAMA HIZLI BİR GİRİŞ YAPTI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

'Yalıda oturmuyorsan 'İstanbul'da oturuyorum' demeyeceksin'

Ardıç'ı görmeye giden Sitare, 'oğlun beni yalıdan kovdu' diyerek dert yandı. Maruz kaldıklarından bahseden Sitare, Doruk'a meydan okuyarak yalıdan gitmeyeceğini söyledi.

Kızını bulmak için Sitare'nin evine giden Kadir, kapının önünde bir kez daha Melek'i gördü.

Zeynep ve Doruk, Kadir'i bulmak için neredeyse bütün İstanbul'u dolaştılar.

Ardıç, Sitare'nin uyumasını fırsat bilerek onu boğmaya çalıştı.

Sitare ve Ardıç'ın boğuşması sırasında mumlardan biri devrildi ve yalıda yangın çıktı. Habersizce yalıya gelen Ozan, başlarda Sitare'yi kurtarmaya çalıştı fakat başaramadı. Başka çaresi kalmadığını anlayan Ozan kendini kurtarmak için Sitare'den özür dileyerek gitti.

Yalının girişinde Kadir ile karşılaşan Ozan, onun yukarı çıkmasına engel olmaya çalıştı.

Ozan'ın elinden kurtulan Kadir ise 'büyücüyü bırakamam' diyerek yukarı çıktı.

Dizinin final sahnesinde Kadir, Ardıç ve Sitare'yi kilitli kaldıkları odaya girmeyi başardı.