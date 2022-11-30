Rojda Demirer: Melek izleyiciyi oldukça şaşırtacak

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◊ Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi “O Kız”ın oyuncu kadrosuna katıldınız... Öncelikle hayırlı olsun...

- Projenin çarpıcı ve farklı bir senaryosu var gerçekten. İzleyiciye anlatılan hikâyenin üzerine çok düşünülüp çalışılmış. Karakterler ise olabildiğince gerçekçi. Dolayısıyla böyle bir projenin içinde yer almak keyifli olacak diye düşünüyorum.

◊ “O Kız”a katılmadan önce diziyi takip ediyor muydunuz?

- Evet. Dikkatimi çeken bir diziydi...

◊ Çok beğenilen bir projeye dahil olmak size neler hissettiriyor?

- Güçlü bir hikâyesi olan bir projede yer almak her oyuncuyu iyi hissettirir. Farklı senaryosu, yetenekli oyuncu kadrosu ve aile gibi olmuş bir yapım grubuyla birlikte işin içinde olmak tabii ki mutluluk verici. Çok önemli bir motivasyon.

HEDEFİNE DOĞRU GİDERKEN HER YOLU DENEYEBİLİR

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◊ Melek karakteriyle izleyici karşısına çıktınız. Geçmişi sırlarla dolu, sürprizli bir karakter Melek. Siz Melek’i nasıl yorumlarsınız?

- Melek diziye benimle birlikte dahil olmadan önce üzerine konuşulan bir karakterdi. Zeynep’in annesi ve hikâyesi doğal olarak merak uyandırıyordu. İzleyici nezdinde Melek gibi bir kadın geçmişte neler yaşamıştı? Kadir gibi bir adamdan nasıl çocuk yapmıştı? gibi soru işaretleri yaratmış sürprizleri bol bir karaktere hayat vermek çok keyifli olacak...

◊ İzleyiciler gerçekten de Melek ve Kadir’in geçmişini çok merak ediyor. Yıllar sonra karşılaşmaları Melek ve Kadir’in karşılaşmaları dizideki dengeleri değiştirecek mi?

- Elbette Melek’in bir anda yıllar önce terk ettiği çocuğunun ve kocasının karşısına çıkması bir tesadüf değil. Melek hırslı ve hayatta kalmak konusunda güçlü güdüleri olan bir kadın. Kendi çıkarları doğrultusunda hedefine doğru giderken her yolu deneyebilir. Dolayısıyla izleyiciyi oldukça şaşırtacak, zaman zaman duygulandıracak olaylar olacak.

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Empati insanı besleyen bir duygu

◊ Kariyerinizde kırılma noktası dediğiniz rol var mı?

- Bütün projelerimin bende yeri çok özel ama “Geniş Aile”, “Melekler Korusun” ve “Kördüğüm”ün yeri bir tık daha ayrı diyebilirim.

◊ Oyunculuğun sizi besleyen tarafları neler?

- Farklı hayatlar, karakterleri canlandırmak empati yetinizi ister istemez geliştiriyor. Empati insanı besleyen bir duygu.

◊ İlgi alanlarınız nelerdir? Sizi hayatta en çok ne mutlu eder?

- Doğa ve hayvanlarım diyebilirim. Doğada uzun yürüyüşler, sevdiklerimle bir arada doya doya geçirdiğim her vakit beni çok mutlu eder.