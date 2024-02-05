Senden Önce için geri sayım başladı! 'Sete giren terler'

Haberin Devamı

AŞK ÜÇGENİNE YENİ AFİŞ

Başrollerinde Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya’yı buluşturan Senden Önce’nin ilk yayın tarihi çok yakında belli olacak. Yayın öncesi bir fragman daha izleyici ile buluştu. Şile başta olmak üzere İstanbul’un çeşitli semtlerinde çekimleri devam eden dizinin ilk bölümü için yeni bir tanıtım filmi yayınlandı. Yeni fragman, önceki tanıtım filmlerinde olduğu gibi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Merve’nin (Sinem Ünsal) eşi Hakan’a (Alp Navruz) sürpriz yapmak için geldiği otelde, Sahra (Nilperi Şahinkaya) ile karşılaştığı sahnelerin yer aldığı tanıtım filminde, dizinin nasıl bir dünyada geçeceğine dair ipuçları verildi.

Haberin Devamı

SETE GİREN TERLER!

Tanıtım filminde dikkat çeken bir diğer sahne ise Merve ile Sahra’nın otelin saunasında bir araya gelmeleri oldu. Sinem Ünsal, o anların fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Hayran sayfalarında yapılan yorumlarda bir kullanıcının, “Hamama giren terler” atasözünden yola çıkarak yazdığı “Sete giren terler!” ifadesi dikkat çekti.

YENİ AFİŞ MERAKLANDIRDI

Öte yandan, Senden Önce’nin yeni afişi de görücüye çıktı. İlk kez Kanal D’nin sosyal medya hesaplarından duyurulan afiş, kostümleri ve tasarımı ile göz doldururken; diziyi büyük bir heyecanla bekleyen takipçiler tarafından da beğeni yağmuruna tutuldu. Senden Önce, hikayesiyle izleyicilerin heyecanla beklediği yapımlardan biri olarak dikkat çekiyor.

YENİ DİZİLER GELİYOR

Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, İnci Taneleri dizisinin gerçekleşen izleme etkinliğinde Kanal D seyircilerine yeni sürprizlerin olduğunu söyleyerek, bu yıl içerisinde dört yeni yapımın daha ekrana geleceğini açıkladı. İnci Taneleri’nden sonra ikinci proje olarak hayata geçirilecek olan Senden Önce, daha yayınlanmadan çok konuşulan diziler arasında yer aldı. Murat Yancı’nın duyurusunu yaptığı bir diğer yapımın ise geçen hafta itibariyle ‘yakında’ anonsu ile duyurulan “Taş Kağıt Makas” adlı dizi olduğu öğrenildi.

Gözden Kaçmasın Ekranın yeni ikilisi: Alp Navruz ve Sinem Ünsal Haberi görüntüle

GÜÇLÜ KADRO

Haberin Devamı

Senden Önce’nin başrollerini Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya paylaşıyor. İddialı dizinin oyuncu kadrosunda ise Altan Erkekli, Tansel Öngel, Uğur Uzunel, Uğur Biçer, Kadim Yaşar, Nalan Kuruçim, Işıl Dayıoğlu, Lidya Atlik, Taha Ünal, Berra Aydınlı, Elif Baysal ve Ahmet Fuat Onan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Yapımcılığını D Media’nın üstlendiği, senaryosunu Başak Angigün kaleme aldığı Senden Önce’nin yönetmen koltuğunda ise Feride Kaytan oturuyor.