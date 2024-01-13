Ekranın yeni ikilisi: Alp Navruz ve Sinem Ünsal

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Başrollerinde Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya’yı buluşturan dizinin çekimleri Şile’de başladı. Çekimlerden gelen ilk karelerde dizinin başrol oyuncuları Alp Navruz ve Sinem Ünsal yer aldı.

Dizide evli bir çift olan Hakan ve Merve’ye hayat veren oyuncuların bu fotoğrafları sosyal medyada oldukça ilgi gördü ve ikiliye binlerce beğeni geldi.

Yapımcılığını D Media’nın üstlendiği dizi, bir erkek için birbirlerine meydan okuyan iki kadının hikâyesini ekrana taşıyacak.

Senaryosunu Başak Anigün’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Feride Kaytan’ın üstlendiği, ihanet, aşk ve sadakatin sorgulandığı “Senden Önce” yakında yayınlanmaya başlanacak.