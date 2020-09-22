Sen Çal Kapımı 11. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı yeni bölümde Eda İtalya'ya gidecek mi?
Sen Çal Kapımı 11. yeni bölüm fragmanı izleyici karşısına çıktı. Serkan'ın Eda'ya aşk itirafı yaptığı heyecanlı fragmanda, burs kazanan Eda'nın İtalya'ya gidip gitmeyeceği merak konusu oldu. Ayfer'in Serkan ve Eda arasındaki sözleşmeli nişanlılığı öğrenmesi ise Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanında dikkat çeken diğer gelişmelerden oldu. Peki, Eda gidecek mi? Sen Çal Kapımı 23 Eylül tarihli 11. bölümüyle merakla beklenen sorulara yanıt verecek. İşte, Sen Çal Kapımı 11. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar.
Fox TV'de ekranlara gelen Sen Çal Kapımı 11. bölümü ile 23 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanacak. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerinde yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanına, Serkan'ın Eda'ya yaptığı itiraf damga vurdu. Sözleşmenin bitmesiyle Eda'nın yeni bir hayata adım atmak istemesi ise çarpıcı gelişmelerin sinyallerini verdi. İşte, Sen Çal Kapımı yeni bölüm özeti ve fragmanı.
SEN ÇAL KAPIMI 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Selin, Serkan’a “Seninle olabilmem için en ufak bir umut varsa Ferit’i terk ederim” der ve Eda duyar. Eda, Serkan’ın evet diyeceğine emindir. Serkan ise Eda’nın onu istemediğinden. Eda, Serkan’dan bir an önce uzaklaşmaya, hayatını yeniden kurmaya karar verir. Burs başvurularına yeniden başlar.
Bu arada Ayfer, Serkan ve Eda arasındaki sözleşmeli nişanlılığı öğrenir. Eda’nın Serkan’a aşık olduğunun da farkındadır. Çiçekçide durumlar iyi gitmemektedir, Ayfer borçlarını ödeyememektedir. Eda’nın Serkan’dan uzaklaşması için son çare annesini arar. Bir süre sonra Eda’ya İtalya bursu aldığına dair bir telefon gelir. Eda, Serkan’a haber vermeden yola çıkar. Serkan ise mantığıyla kalbi arasında kalmıştır.
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