Seçil'in dramı herkesi ağlattı! 'Artık onların kölesi olmuştum'

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Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın,Ayşen Sezerel, Ulvi Kahyaoğlu, Müge Bayramoğlu, Çağla Demir, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin ve Tolga Canbeyli gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.

Dizinin yeni bölümünde;

Cellat Kadir, Osman’ı arayıp yemek gönderdiğini söyledi. Kadir, Osman’ı ‘işaretli kutuya dikkat et o zehirli, onu kıza ver’ sözleriyle uyardı.

Osman’ın elinden paketleri alan ekip pizzaları yemeye başladı. Çaresiz kalan Osman ne yapacağını bilemedi.

İşaretli pizzayı Ceylin’den önce alan Osman facianın önüne geçti. Mecbur kalıp pizzadan bir dilim yiyen Osman fenalaştı.

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Cellat Kadir, Osman’ı arayıp kızın pizzayı yiyip yemediğini sordu. ‘Yemedi’ cevabını alınca da Osman’ı tehdit etti.

Parla ve Çınar, gelecekleri hakkında konuştu. Parla, Çınar’a ‘Seçil’e aşık mıydın’ diye sordu.

Çınar da ‘Her şey geçmişte kaldı. Aklımda hiçbir şey yok.’ sözleriyle cevap verdi.

Ceylin’lerde kalan Parla, Seçil ile aynı odayı paylaştı. Seçil ‘Benden tedirgin olma. Gerek yok yani. Bırak kadın olmayı insan gibi bile hissetmiyorum kendimi’ sözleriyle Parla’ya seslendi. Seçil’den gerçekleri anlatmasını isteyen Ceylin avukatlığını üstlendi. Ceylin dava dosyasını Parla’ya bıraktı.

Zor günleri anlatan Yekta hastaneden çıktı. Laçin de Yekta’ya eşlik etti. Keyfi yerine gelen Yekta eski mutlu günlerine kavuştu.

Defne, Osman’ın çöpe attığı pizzayı yiyen kediyi bahçede ölü olarak buldu.

SEÇİL'İN ANLATTIKLARI EKİBİ ŞOKE ETTİ

İfadeye alınan Seçil, ‘Konuşursam beni öldürürler. Ki zaten öldürseler iyi olur. Size de zarar verirler. Hepiniz, tanıdığım bildiğim iyi insanlarsınız. Size buna yapamam’ dedi.

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Suçluları yakalamakta kararlı olan Ilgaz, Seçil’i cesaretlendirdi.

Yetimhanede büyüdüğünü söyleyen Seçil, ‘Orada annelerimiz vardı. Bizim gruba Necla anne bakardı. Çınar’la yeni ayrılmıştık. Üniversite sınavını kazanmıştım. İnandığım, beni sevdiğini bildiğim biriydi. Sonra bana bir dernekten bahsetti. Kadınların sığındığı ‘Mağdur Kadınların Sığınma Derneği’ yetiştirme yurdundan çıkmak istemedim ama Necla anneyi çok seviyordum. Üniversiteye başladım bana harçlık verirdi. Ben de altta kalmamak için ona yardım ettim. Elimden ne gelirse; temizlik, yemek. 18 yaşıma girmek ve yetimhaneden ayrılmak üzeriydim. Necla annenin evine gittim bir oğlu vardı Tangut, sevgili olduk. Çok aşık oldum. Bir yuvam olacak sandım. Ne derse, ne isterse yaptım. Bir akşam bir elbiseyle geldi giymemi söyledi. Beni gizlice çektiği video ile tehdit etti. Necla anneye söyledim. Meğer o zaten biliyormuş. Artık onların kölesi olmuştum. Ne isterlerse yaptım, benim gibi bir sürü kız vardı. Bizi ilk başlarda, iş adamları toplantılarına götürürlerdi. Sonra kimi gösterdilerse yattım. Bunların içinde iş adamları siyasetçiler, ünlüler hepsi vardı. Bizi video kaydına alıp, o görüntüleri de şantaj için kullanıyorlardı. Tangut da Necla da buz dağının görünen kısmıydı. Sonra Tangut beni arabaya bindirdi gözlerimi kapadı. Nereye gittiğimi bilmiyordum. Site gibi bir yere götürdüler. Doktorla ilk orada tanıştım. Bir tüp bebek merkezi vardı, oraya gidiyorduk. Oradan çıkamayacağımı anladıktan sonra her şeyden vazgeçtim. Yaşadığımız yerde 10 tane ev vardı. Şoförler, korumalar... Doktor bir evde yaşardı, biz kadınlar ayrı bir yerde, çocuklar da... Kadınların çoğu yetiştirme yurdundan çıkmıştı... Gençsen telekız olarak çalışırsın, yaşlıysan temizlik ya da doğumhanede çalışırdın. Bazılarımıza taşıyıcı annelik yaptırırlardı bebeklerini satmak için... Benim çocuğum iş yaparken oldu. Nasıl oldu, babası kim bilmiyorum. Sonra doğdu bebeğimi benden aldılar. Sedyede kan içinde bıraktılar. Bebeğim kız mı, erkek mi onu bile bilmiyorum. Bebeğimi çocuğu olmayan birine sattılar. Nerede kiminle bilmiyorum’ ifadesini verdi.

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'BU DOSYA NAMUS DAVAMIZDIR'

Seçil’in anlattıklarının ardından Ilgaz, suçluları bulmak için harekete geçti. Tuğçe’yi görevlendiren Ilgaz, Necla ve oğlu Tankut’un peşine düşmesini istedi.

İfadesine devam eden Seçil, ‘Beni evlendirdiler, bir kez gördüm. 60 yaşında biriydi adı Remzi. Kaldığımız yeri hiç görmedik. Götürürken perdeli arabalarla ya da gözlerimiz kapalı giderdik. Arka bahçemizde bir mezarlık vardı. Bizden birilerini gömmek için! Orada herkes soru sormaya korkardı. Kaçmaya çalışırken, beş numaralı muhafızı bıçakladım, öldü mü bilmiyorum. Korumalar vardiyalı çalışırdı. İsimleri yoktu, numaraları vardı. Doğum yaptığım için beni bir odada yatırıyorlardı. Su içmek için mutfağa gittim. Oradan bir bıçak aldım. Milli maç vardı, korumalar maçı seyrediyordu. Onlar maçı izlerken ben kaçtım. Beş numaralı koruma beni tuttu, bende onu bıçakladım. Başka çarem yoktu. Bu zamana kadar oradan sadece Sude adında bir kız kaçtı. Onun da izini bulamadılar’ dedi.

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Başsavcı Nadide’nin yanına giden Ilgaz, Seçil’in ifadesini anlattı. Ilgaz, dosyaya Efe Savcı’nın da dahil olmasını istedi.

Başsavcı Nadide, Ilgaz ve Efe’yi ‘bu dosya namus dosyamızdır, onları bulun’ sözleriyle tam yetki verdi.

ILGAZ, CEYLİN'İ UYARDI

Tehlikenin farklında olan Ilgaz, eşini kendi başına iş yapamaması konusunda uyardı.

Ceylin’in yardımcısı Özge, Sude’nin eskiden çalıştığı fırını buldu. Parla ile fırına giden Ceylin, Sude’nin arkadaşına ulaşıp bilgi aldı. İkili Sude’nin de Tangut’un ağına düştüğünü öğrendi.

Tuğçe, Necla’nın dinlemeye takıldığını söyledi. Konuşmalarda Mahmut adında birinden bahsedildi. Tangut’un sosyal medya hesabından Mahmut’u bulan Tuğçe adresi Ilgaz’a verdi.

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Yavaş yavaş delilleri toplayan ekip, yol kat etmeye başladı.

NECLA SUÇLULARI SAKLADI

Seçil’in bahsettiği doktoru bulan ekip harekete geçti. Ilgaz, Necla’yı sorguya almayı emretti. Necla kimsesiz çocuklara yardım ettiğini söyledi. Ilgaz da ne yaptığını bildiğini söyleyip, her şeyi anlattı.

‘Sen bize yardımcı ol, biz de sana yardımcı olalım.’

Ilgaz daha sonra Necla’yı serbest bırakıp, iletişime geçeceği isimlerin peşine düşmeye karar verdi.

'EŞİNDEN BOŞAN OSMAN' - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yekta’yı ziyarete giden Osman ve Çınar, Cellat Kadir’in istediklerini anlattı. Tehlikenin farkında olan Yekta ikiliyi uyardı.

Cellat Kadir’i ziyarete giden Yekta’ya Laçin de eşlik etti. Yekta, Cellat Kadir’e Seçil’in kim olduğunu sordu. Kadir de Seçil’in neden peşinde olduğunu anlattı. Yekta soluğu Osman’ın yanında aldı. Nasıl bir tehlikenin içinde olduklarını onlara açıkladı. Osman’a eşinden boşanmasını ve tüm mal varlığını ona devretmesini söyledi.

Aylin’in yanına giden Osman, Can’ın şirketin içini boşalttığını boşanmaları gerektiğini kalan malları da üzerine yapması gerektiğini açıkladı.

EFE AŞKINI İTİRAF ETTİ

Savcı Efe, Eren Komiser’le konuşmaya karar verdi. Tuğçe ile arkadaşlık etmek istediğini söyleyen Efe, Eren’in ne tepki vereceğini bilemedi.

Eren Komiser ise ‘kızmadığını, korktuğunu’ söyledi: “Ben Tuğçe’yi çok geç buldum. Onu alıp kalbimin tam orta yerine koydum. Tabii sevin birbirinizi ama incitmeden. Onun bedenine, kalbine, ruhuna zarar verirsen külahları değişiriz. Aynısı onun için de geçerli.”

CEYLİN GAZETECİYE ULAŞTI

Araştırmaları sonucu bir gazeteciye ulaşan Ceylin, elinde ne olduğunu sordu. Gazeteci de bir sürü dosya bulduğunu ama sadece evinde görüşebileceklerini söyledi.

Büroya giden Yekta, Ceylin ile baş başa konuştu. Seçil konusunda Ceylin’i uyaran Yekta, ‘Bırak kızı başkası temsil etsin uğraşma’ dedi. Celin ise Yekta’nın söylediklerine ‘İşim bu’ diyerek karşı çıktı. Ceylin daha sonra gazeteci Yankı ile buluşmaya gitti.

CELLAT KADİR İLE NADİDE BULUŞTU

Başsavcı Nadide, hapishaneden çıkan eski eşini karşılamaya gitti. Cellat Kadir, Başsavcı Nadiye’yi görünce ‘yenge’ diyerek sarıldı.

Osman’ın ortalığı Can Aynar’ın kardeşi savcılığa gidip kayıp başvurusunda bulundu.

MERDAN DEDE İZ PEŞİNDE

Dışarı çıkan Merdan kapıda ölen köpeği görünce çöp kutusuna baktı ve pizza kutusunu gördü.

Merdan dede, pizza kutusunu alıp Osman ve Çınar’ın yanına gitti. Pizzayı yiyen hayvanların öldüğünü anlatan Merdan, paketin zehirli olduğunu bildiğini söyledi ve her şeyi anlatmalarını istedi.

GAZETECİYİ KİM ÖLDÜRDÜ

Gazetecinin evine giden Ceylin verilen adresin kapısının açık olduğunu gördü. Gazeteci Yankı ‘Sattınız mı beni’ sözleriyle Ceylin’e tepki gösterdi. Arabaya binen gazeteci aracını çalıştırınca patlama meydana geldi.

Savcı Ilgaz ve Eren Komiser, Sude’nin yaşadığı eve gitti. İçeri giren ikili Sude’nin cesediyle karşılaştı.