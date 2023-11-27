Savcı Ilgaz katili buldu! 'Ceylin ve Mercan'ı koru Yekta'

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Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Ferit Kaya, Ayşen Sezerel, Ulvi Kahyaoğlu, Müge Bayramoğlu, Çağla Demir, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin ve Tolga Canbeyli gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.

Dizinin yeni bölümünde;

Tülin ile buluşan Ceylin eski dostuyla dertleşti. Ceylin, Tülin’e ‘kızını merak etmiyor musun’ diye sordu.

Tülin de arkadaşına kızının öldüğünü söyledi: ‘Yekta bana kızın öldü’ dedi.

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OSMAN'IN BAŞI BELADA!

Kara para aklama işine bulaşan Osman, ortağı Can’ın cesedini evinin bahçesinde gömülü olarak buldu. Cellat Kadir, parasını getirmesi için Osman’a gözdağı verdi.

Mercan ilk kez Ilgaz’a 'baba' dedi. Baba-kızın kavuşması duygusal anlara sahne oldu.

CEYLİN, TÜLİN'E YARDIM ETTİ

Ceylin olanları sorgularken arkadaşı Tülin krize girdi. Nefessiz kalan Tülin baygınlık geçirdi.

Arkadaşına yardım etmek isteyen Ceylin, çantasından çıkardığı kalemle Tülin’in rahat nefes alabilmesi için boğazına bir delik açtı.

Tam o esnada Ilgaz eşini aradı. Neler olup bittiğini öğrenemeyen Ilgaz panikle Ceylin’e ulaşmaya çalıştı. Sağlık ekipleri olay yerine gelip Tülin’i hastaneye kaldırdı. Ceylin de arkadaşının peşinden gitti.

OSMAN'DAN ZORUNLU PARTİ!

Osman eşi Aylin’i arayıp eve gelmesini engellemeye çalıştı. Aylin ise eve ulaşmak üzere olduğunu söyledi.

Eşine evden uzak tutmak isteyen Osman, Can’ın cesedini görmesinler diye bahçede mangal partisi organize ettiğini söyledi.

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Ilgaz eşi Ceylin’in yanına gitmeden kızı Mercan’ı alıp Elif'le oynaması için Osman’ın evine bıraktı.

Çaresiz kalan Osman ve Çınar, Yekta’dan yardım istedi.

TÜLİN HAYATINI KAYBETTİ

Ceylin’in yanına giden Ilgaz ne olduğunu sordu. Ceylin de arkadaşıyla arasında geçenleri anlattı. Tülin’i baygın gören Ceylin arkadaşının boğazına kalem sapladığını söyledi. Ilgaz eşine ilk yardım eğitim bilgisi olup olmadığını sordu.

Hastaneye kaldırılan Tülin’den kötü haber geldi. Doktorlar Tülin’in öldüğünü söyledi. Ilgaz da Adli TIP’ı arayıp otopsi yapılmasını istedi.



Doktorlar Tülin’in organ bağışçısı olduğunu çok dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Ilgaz, Eren’i arayıp olayın cinayet olup olmadığını araştırmasını istedi.

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'SENİ KAYBETMEK İSTEMİYORUM'

Bütün ekip Osman'ın evdeki mangal partisinde buluştu. Yekta’yı da davet eden Osman, cesedin kurdukları mangal sofrasının altında olduğunu söyledi.

Ceylin, Yekta ile Tülin hakkında konuştu. Tülin’in bebeğine ne olduğunu soran Ceylin, Yekta’dan cevap vermesini istedi.

‘Seni kaybetmek istemiyorum’ diye söze başlayan Yekta, ‘Eski Yekta yüzünden seni kaybedemem’ dedi. Israrla bebeği soran Ceylin, gerçekleri öğrendi.



‘Bebeği öz halasına verdim. Mirastan pay alabilsin diye. DNA testi yapıldı, Servet’in de başka çocuğu olmadığı için miras bebeğe kaldı. Hala bütün parayı aldı. Çocuğu da başka bir aileye verdi’

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Duydukları karşısında şoke olan Ceylin, Yekta’ya yüklendi: ‘Yekta sen para için, çıkar için her şeyi yaparsın.’

Bebeğin nerede olduğunu soran Ceylin ‘bilmiyorum’ cevabını aldı. Yekta ‘Beni şimdi bırakırsan eskiye dönerim, kalbimi ilk kez bir şey ısıttı. Sen ve Mercan, ne olur onu benden alma’ sözleriyle Ceylin’den özür diledi.

Ilgaz da bahçedeki mangal partisine katıldı. Bütün ekip mangal sofrasında buluştu. Aylin eşinden, Can’ı da yemeğe çağırmasını istedi. Can adını duyan Çınar panikleyip dikkat çekti.

Tülin’in ölüm nedeniyle ilgili Ceylin’e bilgi veren Ilgaz, ‘midesinde fıstık ezmesi çıkmış’ dedi.

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CAN KİMSESİZLER MEZARLIĞINDA

Yemeğin ardından Osman, Çınar ve Yekta bir çözüm yolu aradı. Çınar gerçekleri anlatmaları gerektiğini söyledi. Yekta da Çınar’ı bu olaydan uzak tutmaya karar verdi. Bütün sorumluluğun Osman da olduğunu hatırlatan Yekta, cesedi ne yapacaklarını düşünmeye başladı.

Kızları Mercan’ı yatıran Ceylin ve Ilgaz dertleşmeye başladı. Ceylin, Yekta’nın yaptıklarını Ilgaz’a söyledi. Yaşadığı büyük hayal kırıklığını anlatan Ceylin ‘Belki de onu babam gibi gördüm’ dedi. Ilgaz bu zor günlerinde eşine destek oldu.

Yekta şoförü Özgür’ü çağırıp Osman’a yardım etmesini istedi. Ekip işbaşındayken birileri tarafından video kaydına alındı. Can’ı kimsesizler mezarına götüren ekip, cesedi oraya gömdü.

Yekta, Can’ı öldüren, Cellat Kadir’in yanına gitti. Kadir, Yekta’yı görmek istemedi.

OSMAN'A BÜYÜK ŞOK

Cellat Kadir'e olan borcunu ödemek için elindeki tapuları çıkarmaya çalışan Osman, dükkanın üzerinde ipotek olduğunu öğrendi. Tapular üzerinde şerh konulduğu ortaya çıkıldı.

Tülin’in sandviçinde fıstık ezmesi tespit edilince evinde arama yapıldı. Evde herhangi bir ize rastlanmadı. İş yerindeki kamera kayıtlarını inceleyen ekip bir delile ulaşamadı.

YEKTA, PARLA'DAN YARDIM İSTEDİ

Olay yeri inceleme Göksu, Tülin’in evinde bulunan mektupları Ceylin’e teslim etti. Mektupları okuyan Ceylin’in Yekta’ya olan öfkesi daha da arttı.

Yekta, Parla’nın yanına gidip, Ceylin’in işe gelip gelmeyeceğini öğrenmesini istedi. Parla ile konuşan Ceylin, kendisini Yekta’nın arattığını anladı. Tek başına çaresiz kalan Yekta, yeni bir plan düşündü. Yekta’yı kaybettiği için üzülen Ceylin eşiyle duygularını paylaştı.

Dibe batan Osman, yaşadıkları evi ve arabaları satmaya karar verdi.

Kızı Tuğçe ile Savcı Efe arasında bir dostluk olduğunu anlayan Eren Komiser, kızını takip etti. İkiliyi gören Eren kızını kıskandı.

Marketin giyinme odası görüntülerini izleyen ekip Tülin’in sandviçine bir şey enjekte edildiğini tespit etti.

YEKTA, TÜLİN'İN KIZINA ULAŞTI



Yekta, Tülin’in kızını verdiği halasıyla görüştü. Çocuğun ne durumda olduğunu sordu. Semiha, ‘Çocuğu birine verdiler, peşine de düşmediler’ dedi.

Yekta da çocuğu hiç merak edip etmediğini sordu, çocuğun halasını tehdit etti: ‘O çocuğun nerede olduğunu öğrenmezsen haberini yaptırır ikimizi de yakarım’

Son zamanlarda şüpheli hareketlerde bulunan Defne, Merdan Dede’nin dikkatini çekti. Torununu takip eden Merdan ne işler karıştırdığını anlamaya çalıştı ama başarılı olamadı.

CEYLİN ADRESİ ALDI

Yekta okula Ceylin’in yanına gidip, Tülin’in kızının adresini bulduğunu söyledi. Kağıdı alan Ceylin, Yekta ile anlaşmasını sonlandırdı.

Osman, Aylin’in üzerindeki malları satmak için notere götürdü. Yeni bir villa almak için mülkleri satmaları gerektiğini söyledi. Devir işlemlerinin ardından evin etrafında birilerini gören Aylin annesine haber verdi. Aylin, eve bakan çifte ‘neden bakıyorsunuz’ diye sordu. ‘Evimize’ cevabını alınca duydukları karşısında ne yapacağını bilemeyen Aylin büyük şok yaşadı.

CİNAYETLER ÇÖZÜLDÜ

Oyuncu Onur cinayetiyle ilgili Komiser Eren, Ilgaz ve Metin Amir’e bilgi verdi. Daha sonra Ilgaz ve babası Mercan hakkında konuştu.

Ceylin, Tülin’in kızını evlat edinen aile ile bir araya geldi. Zeynep’e annesinin mektuplarını ve fotoğraflarını verdi.



Oyuncu cinayetiyle ilgili ifadesi alınmayan ambulans şoförüne ulaşılıp, ifadeye çağırıldı.

Ceylin de Tülin’i hastaneye götüren ambulans şoförünün telefonuna ulaştı. Merak ettiği soruları sormak için Şoför Okan ile buluşmak için sözleşti.

Yeni bir cinayet şüphesi dosyasına bakan Ilgaz, kazada hayatını kaybeden kişinin de organ bağışçısı olduğunu öğrendi. Son baktığı üç dosyada da ölenlerin organ bağışçısı olduğunu hatırlayan Ilgaz, ambulans şoföründen şüphelendi.

CEYLİN'İ KORU YEKTA!

Ceylin kızıyla birlikte Yekta’nın şirketine gidip eşyalarını toplamak için hazırlığa başladı. Ambulans şoförünün de şirkette olduğunu öğrenen Ceylin odasına gelmesini istedi.

Eşinin tehlikede olduğunu anlayan Ilgaz, Yekta’dan hemen Ceylin’in yanına gitmesini söyledi. Ceylin’e ulaşan Ilgaz, ‘ambulansın şoförü katil, Tülin’i de Onur’u da öldüren aynı kişi’ dedi. Açığa çıktığını anlayan şoför, Yekta’yı rehin aldı.