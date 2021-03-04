Şarkılar Bizi Söyler ne zaman, bu akşam neden yok? 4 Mart Kanal D yayın akışı

Şarkılar Bizi Söyler programının yeni bölüm tarihi ekranlarını açan izleyenlerin gündeminde geldi. 4 Mart Perşembe akşamı 2. bölümü ile yayınlanması beklenen müzik programının yerine bu akşam StarWarsSonJedi filmi saat 20.00'da Kanal D'de ilk kez yayınlanacak. Programın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Bitlis Tatvan'da 10 askerin şehit olmasına neden olan helikopter kazası nedeniyle yayınlanmayacağı bildirildi.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER NEDEN YOK?

Şarkılar Bizi Söyler programı Kanal D'nin yayın akışından 4 Mart Perşembe günü acı haberin ardından kaldırıldı.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Bitlis Tatvan’da gerçekleşen helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralanan askerlerimize Allah'tan acil şifalar dileriz.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Şarkılar Bizi Söyler programının yeni bölüm tarihi henüz açıklanmadı. Program perşembe günleri Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 StarWarsSonJedi

23:15 Hekimoğlu

02:00 Gelinim Mutfakta

04:00 Arda İle Omuz Omuza

04:45 Afili Aşk