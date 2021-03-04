Şarkılar Bizi Söyler ne zaman, bu akşam neden yok? 4 Mart Kanal D yayın akışı
Şarkılar Bizi Söyler programı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Kanal D ekranlarında yayın hayatına geçtiğimiz hafta başlayan ve perşembe günleri yayınlanan Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi aynı sahnede buluşturan müzik programı bu hafta ekranlara gelmeyecek. Kanal D'nin değişen yayın akışına göre Şarkılar Bizi Söyler'in yayın saatinde, sinema filmi ekranlara gelecek. Peki, Şarkılar Bizi Söyler 2. bölüm ne zaman ve neden yok? İşte, 4 Mart Kanal D yayın akışı ve konuyla ilgili bilgiler.
Şarkılar Bizi Söyler programının yeni bölüm tarihi ekranlarını açan izleyenlerin gündeminde geldi. 4 Mart Perşembe akşamı 2. bölümü ile yayınlanması beklenen müzik programının yerine bu akşam StarWarsSonJedi filmi saat 20.00'da Kanal D'de ilk kez yayınlanacak. Programın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Bitlis Tatvan'da 10 askerin şehit olmasına neden olan helikopter kazası nedeniyle yayınlanmayacağı bildirildi.
ŞARKILAR BİZİ SÖYLER NEDEN YOK?
Şarkılar Bizi Söyler programı Kanal D'nin yayın akışından 4 Mart Perşembe günü acı haberin ardından kaldırıldı.
Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
Bitlis Tatvan’da gerçekleşen helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralanan askerlerimize Allah'tan acil şifalar dileriz.
YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Şarkılar Bizi Söyler programının yeni bölüm tarihi henüz açıklanmadı. Program perşembe günleri Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 StarWarsSonJedi
23:15 Hekimoğlu
02:00 Gelinim Mutfakta
04:00 Arda İle Omuz Omuza
04:45 Afili Aşk