Şarkılar Bizi Söyler bu hafta yok mu, yeni bölüm ne zaman? Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm tarihi

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Kanal D ekranlarına cumartesi akşamları eğlence katan müzik programı Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm takipçileri tarafından araştırılıyor. Hüsnü Şenlendirici, Hakan Altun ve Sibel Can'ın sunumunu yaparken aynı zamanda birbirinden ünlü konuklarla müzik ziyafeti çektiği Şarkılar Bizi Söyler bu hafta var mı, yok mu merak konusu oldu. İşte Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm bilgileri...

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YENİ BÖLÜM BU HAFTA VAR MI?

Yeni yıl haftası olması sebebiyle Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm ekranlarda olmayacak. 8 Ocak Cumartesi akşamı ise Şarkılar Bizi Söyler tekrar bölümü yayınlanacak. Yeni bölümün önümüzdeki hafta 15 Ocak Cumartesi akşamı yeniden ekranlarda olması bekleniyor.

8 OCAK 2022 KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

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09:45 Magazin D Cumartesi

13:Arda'nın Mutfağı

16:30 Yargı

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler (Tekrar)

00:45 Hızlı ve Ateşli: Ölüm Yarışı