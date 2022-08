Haberin Devamı

Nez önceki gün Cihangir’de XYZ adlı kafenin duvarlarına kedi resimleri yaparken görüntülendi. Nez, şarkıcılığının yanı sıra resme de oldukça meraklı olduğunu söyledi:

“Görüyorsunuz, on parmağımda on marifet… Zamanında resim eğitimi aldım. Çizimlerim de çok iyidir. Burası arkadaşıma ait bir mekan. Çok şirindir de… Her şey tamamlanınca burayı tanıyamayacaksınız.”