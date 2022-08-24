Ailesi karşı çıktı! İstenmeyen misafir...

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2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, ilişkileriyle adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Yiğit Marcus Aral’la çalkantılı ilişkisini noktaladıktan sonra Murat Kazancıoğlu ile görüşmeye başlayan Şahin’in sevgilisinin ailesi tarafından istenmediğini öğrendim.

Ünlü modeli onaylamayan Kazancıoğlu ailesi, oğullarının Şevval Şahin ’le birlikteliğine onay vermemiş.Bodrum’a tatile giden sevgililer, buna rağmen otelde kalmak yerine Murat Kazancıoğlu’nun anne babasının yazlık evlerine yerleşmiş.Şevval Şahin’in gelmesiyle keyifleri kaçan anne ve baba Kazancıoğlu ise çareyi Şahin’i yok saymakta bulmuş!

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Evde ünlü modeli görmezden gelen ve hiç konuşmayan karı-koca, oğullarının tatilinin bitmesini iple çekiyormuş.Şevval Şahin’in ise bu duruma hiç aldırmadığı istenmediği yerde tatiline devam ederek Bodrum’un tadını çıkardığı da gelen haberler arasında. Görünen o ki Şevval’in fendi Kazancıoğlu ailesini yendi! Tabii ki şimdilik...

Anlamlı proje için buluştular

Berrak Tüzünataç, Dila Tarkan ve Yasemin Yürük gibi 15 ünlü kadın, meme kanseri farkındalığı için objektif karşısına geçti.

Kampanya, sosyal sorumluluk platformu Kız Başına’nın iç giyim markası Sens Essentials’ın ortak yürüttüğü Meme Kanseri Ortak Tanı Rehberi’nin tanıtımı için yapıldı. Kendi alanında her biri birbirinden yetenekli, genç kadınlara ilham veren ekibin yarattığı projede Sens Essentials’ın ürün satışından elde edilen gelir, Kız Başına’nın meme kanseri farkındalığı projelerine fon olacak.

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Saran TV’ye ısındı

Farklı alanlarda yatırımları olan iş insanı Saadettin Saran bir süre önce yapım şirketi Saran Studios’u kurarak dizi sektörüne girmişti.

Şirketin yapımcılığını üstlendiği günlük dizi “Canım Annem”, 126 bölümdür ekrana geliyor.Erol Gedik, Selin Sezgin, Özlem Savaş’ın başrollerini üstlendiği dizi yurtdışında da beğeni topladı. Saran Studios diziyi 13 ülkeye sattı.Mayıs ayında İspanya’da yayına başlayan dizi, orada da kısa sürede fenomen oldu.