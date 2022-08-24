Ailesi karşı çıktı! İstenmeyen misafir...

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2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, ilişkileriyle adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Yiğit Marcus Aral’la çalkantılı ilişkisini noktaladıktan sonra Murat Kazancıoğlu ile görüşmeye başlayan Şahin’in sevgilisinin ailesi tarafından istenmediğini öğrendim.
Anlamlı proje için buluştular
Berrak Tüzünataç, Dila Tarkan ve Yasemin Yürük gibi 15 ünlü kadın, meme kanseri farkındalığı için objektif karşısına geçti.
Kampanya, sosyal sorumluluk platformu Kız Başına’nın iç giyim markası Sens Essentials’ın ortak yürüttüğü Meme Kanseri Ortak Tanı Rehberi’nin tanıtımı için yapıldı. Kendi alanında her biri birbirinden yetenekli, genç kadınlara ilham veren ekibin yarattığı projede Sens Essentials’ın ürün satışından elde edilen gelir, Kız Başına’nın meme kanseri farkındalığı projelerine fon olacak.
Saran TV’ye ısındı
Farklı alanlarda yatırımları olan iş insanı Saadettin Saran bir süre önce yapım şirketi Saran Studios’u kurarak dizi sektörüne girmişti.