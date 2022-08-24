Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Ailesi karşı çıktı! İstenmeyen misafir...

Güncelleme Tarihi:

#Murat Kazancıoğlu#Şevval Şahin#Şevval Şahin
Ailesi karşı çıktı İstenmeyen misafir...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 07:26

Şevval Şahin’e sevgilisi Murat Kazancıoğlu’nun ailesinden onay çıkmadı. Bodrum’a tatile giden sevgililer, buna rağmen otelde kalmak yerine Murat Kazancıoğlu’nun anne babasının yazlık evlerine yerleşti.

Haberin Devamı

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, ilişkileriyle adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Yiğit Marcus Aral’la çalkantılı ilişkisini noktaladıktan sonra Murat Kazancıoğlu ile görüşmeye başlayan Şahin’in sevgilisinin ailesi tarafından istenmediğini öğrendim.

Ailesi karşı çıktı İstenmeyen misafir...


Ünlü modeli onaylamayan Kazancıoğlu ailesi, oğullarının Şevval Şahin’le birlikteliğine onay vermemiş.
Bodrum’a tatile giden sevgililer, buna rağmen otelde kalmak yerine Murat Kazancıoğlu’nun anne babasının yazlık evlerine yerleşmiş.
Şevval Şahin’in gelmesiyle keyifleri kaçan anne ve baba Kazancıoğlu ise çareyi Şahin’i yok saymakta bulmuş!

Ailesi karşı çıktı İstenmeyen misafir...


Evde ünlü modeli görmezden gelen ve hiç konuşmayan karı-koca, oğullarının tatilinin bitmesini iple çekiyormuş.
Şevval Şahin’in ise bu duruma hiç aldırmadığı istenmediği yerde tatiline devam ederek Bodrum’un tadını çıkardığı da gelen haberler arasında. Görünen o ki Şevval’in fendi Kazancıoğlu ailesini yendi! Tabii ki şimdilik...

Haberin Devamı

Anlamlı proje için buluştular

Berrak Tüzünataç, Dila Tarkan ve Yasemin Yürük gibi 15 ünlü kadın, meme kanseri farkındalığı için objektif karşısına geçti.

Ailesi karşı çıktı İstenmeyen misafir...

Kampanya, sosyal sorumluluk platformu Kız Başına’nın iç giyim markası Sens Essentials’ın ortak yürüttüğü Meme Kanseri Ortak Tanı Rehberi’nin tanıtımı için yapıldı. Kendi alanında her biri birbirinden yetenekli, genç kadınlara ilham veren ekibin yarattığı projede Sens Essentials’ın ürün satışından elde edilen gelir, Kız Başına’nın meme kanseri farkındalığı projelerine fon olacak.

Ailesi karşı çıktı İstenmeyen misafir...

Haberin Devamı

Saran TV’ye ısındı

Farklı alanlarda yatırımları olan iş insanı Saadettin Saran bir süre önce yapım şirketi Saran Studios’u kurarak dizi sektörüne girmişti.

Ailesi karşı çıktı İstenmeyen misafir...


Şirketin yapımcılığını üstlendiği günlük dizi “Canım Annem”, 126 bölümdür ekrana geliyor.
Erol Gedik, Selin Sezgin, Özlem Savaş’ın başrollerini üstlendiği dizi yurtdışında da beğeni topladı. Saran Studios diziyi 13 ülkeye sattı.
Mayıs ayında İspanya’da yayına başlayan dizi, orada da kısa sürede fenomen oldu.

Ailesi karşı çıktı İstenmeyen misafir...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Murat Kazancıoğlu#Şevval Şahin#Şevval Şahin

BAKMADAN GEÇME!

Bahçe makası cinayeti 74 yıl sonra yeniden manşetlerde... Sosyetenin tanınmış yüzünü kim öldürdü

Bahçe makası cinayeti 74 yıl sonra yeniden manşetlerde... Sosyetenin tanınmış yüzünü kim öldürdü?

#Idella Thompson
Yağmur suları zehirli hale dönüştü Bu gerçekten korkutucu

Yağmur suları zehirli hale dönüştü! 'Bu gerçekten korkutucu'

#Çevre
Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı

Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir! 'Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı'

#Müteahhit

BAKMADAN GEÇME!

Bahçe makası cinayeti 74 yıl sonra yeniden manşetlerde... Sosyetenin tanınmış yüzünü kim öldürdü

Bahçe makası cinayeti 74 yıl sonra yeniden manşetlerde... Sosyetenin tanınmış yüzünü kim öldürdü?

#Idella Thompson
Yağmur suları zehirli hale dönüştü Bu gerçekten korkutucu

Yağmur suları zehirli hale dönüştü! 'Bu gerçekten korkutucu'

#Çevre
Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı

Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir! 'Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı'

#Müteahhit