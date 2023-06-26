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Petek Dinçöz'den 'iyiyiz' açıklaması

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#Petek Dinçöz#Rusya#Şarkıcı
Petek Dinçözden iyiyiz açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2023 08:09

KONSER için Rusya’ya giden Petek Dinçöz sevenlerini korkuttu.

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Rusya’nın paralı asker grubu Wagner’in Putin yönetimine başkaldırması sonucu ülke karıştı. Çıkan krizin ardından Petek Dinçöz ve ekibinden haber alınamadı.

Krizin bitmesinin ardından Petek Dinçöz iyi olduklarına dair açıklama yaptı.

Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Tam konsere çıkarken gece 12’den sonra sokağa çıkma yasağının geldiğini haber aldık ama konserimiz çok güzel geçti. Biz de gayet iyiyiz. Herkes çok merak etmiş. Erişim engeli yaşıyorduk. Hiçbir sorun yok şu anda.”

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#Petek Dinçöz#Rusya#Şarkıcı

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