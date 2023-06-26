Petek Dinçöz'den 'iyiyiz' açıklaması

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Rusya’nın paralı asker grubu Wagner’in Putin yönetimine başkaldırması sonucu ülke karıştı. Çıkan krizin ardından Petek Dinçöz ve ekibinden haber alınamadı.



Krizin bitmesinin ardından Petek Dinçöz iyi olduklarına dair açıklama yaptı.



Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şunları söyledi:



“Tam konsere çıkarken gece 12’den sonra sokağa çıkma yasağının geldiğini haber aldık ama konserimiz çok güzel geçti. Biz de gayet iyiyiz. Herkes çok merak etmiş. Erişim engeli yaşıyorduk. Hiçbir sorun yok şu anda.”