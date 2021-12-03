Perşembe’nin galibi yine Camdaki Kız oldu…

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın dün akşam yayınlanan bölümü seyircinin heyecanını dorukta tutan anlarıyla Perşembe akşamına damgasını vurdu.
Camdaki Kız’ın bu bölümünde, Hayri’nin Melisa’yla karşılaşmaması için Hayri’ye yüklenen Muzo, yaptığı ani çıkışla konaktaki herkesi şaşırttı. Melisa’nın kim olduğunu hatırlayan Sedat, abisini korumak ve Melisa’yı ailesinden uzaklaştırmak adına onunla yüzleşti, ancak hiç beklemediği bir tehditle karşılaştı. Adil’deki değişimi hisseden Feride, olan biteni anlamak için Nalan’dan babasını takip etmesini istedi. Önce kızının mezarlığına, ardından da Cana ile buluşmaya giden Adil’i takip eden Nalan, hesap sormak için soluğu ikisinin yanında aldı.
Camdaki Kız yeni bölümleriyle her Perşembe akşamı Kanal D’de….