Perşembe’nin galibi yine Camdaki Kız oldu…

Haberin Devamı

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın dün akşam yayınlanan bölümü seyircinin heyecanını dorukta tutan anlarıyla Perşembe akşamına damgasını vurdu.

Camdaki Kız’ın bu bölümünde, Hayri’nin Melisa’yla karşılaşmaması için Hayri’ye yüklenen Muzo, yaptığı ani çıkışla konaktaki herkesi şaşırttı. Melisa’nın kim olduğunu hatırlayan Sedat, abisini korumak ve Melisa’yı ailesinden uzaklaştırmak adına onunla yüzleşti, ancak hiç beklemediği bir tehditle karşılaştı. Adil’deki değişimi hisseden Feride, olan biteni anlamak için Nalan’dan babasını takip etmesini istedi. Önce kızının mezarlığına, ardından da Cana ile buluşmaya giden Adil’i takip eden Nalan, hesap sormak için soluğu ikisinin yanında aldı.



Nalan karakterini Burcu Biricik ’in canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Engin Şenkan, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şeri-foğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek gibi başarılı isimler rol alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan ’ın kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini ise Nadim Güç üstleniyor.

Camdaki Kız yeni bölümleriyle her Perşembe akşamı Kanal D’de….