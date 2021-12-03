Perşembe’nin galibi yine Camdaki Kız oldu…

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
İstanbul ve İzmir dahil 15 kent alarmda Meteoroloji uyardı... Dikkat: Kuvvetli olacakİstanbul ve İzmir dahil 15 kent alarmda! Meteoroloji uyardı... Dikkat: Kuvvetli olacak#Meteoroloji
Canlı yayında anlattı... DSÖ’yü korkutan senaryo...Canlı yayında anlattı... DSÖ’yü korkutan senaryo... #Omicron
Dev maçtaki gol şaşkına çevirdi Ronaldo futbol tarihinde bir ilki başardı...Dev maçtaki gol şaşkına çevirdi! Ronaldo futbol tarihinde bir ilki başardı...#Manchester United
AK Partili Güldal Akşit hayatını kaybettiAK Partili Güldal Akşit hayatını kaybetti#Güldal Akşit
Ekonomide yol haritasını açıkladı, Çini örnek verdi Türkiyenin avantajı daha fazlaEkonomide yol haritasını açıkladı, Çin'i örnek verdi! Türkiye'nin avantajı daha fazla#Recep Tayyip Erdoğan
Yurtdışına çıkacaklar dikkat Siz de onlar gibi kapıda kalmayınYurtdışına çıkacaklar dikkat! Siz de onlar gibi kapıda kalmayın#Türk Turist
Lodosun hatırlattığı… Uçan çatı ve balkondan kim sorumluLodosun hatırlattığı… Uçan çatı ve balkondan kim sorumlu?#Lodos
Nebati, yeni ekonomi politikalarının mimarlarındanNebati, yeni ekonomi politikalarının mimarlarından#Ekonomi
Türkiye Kupasında kuralar çekildi İşte 4 büyüklerin rakipleri...Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İşte 4 büyüklerin rakipleri...#Ziraat Türkiye Kupası
Takipçisinin yorumu Pınar Altuğu çıldırttıTakipçisinin yorumu Pınar Altuğ'u çıldırttı!#Pınar Altuğ
Öncelikle kestane balının diyarından selamlarÖncelikle kestane balının diyarından selamlar#Zonguldak
16 yılı bir şarkıya sığdırdı... Gözyaşları böyle geldi16 yılı bir şarkıya sığdırdı... Gözyaşları böyle geldi! #ALMANYA
Yıl 2005... Baba kızdan karşılıklı harmandalıYıl 2005... Baba kızdan karşılıklı harmandalı!#Ünlülerin Nikah Fotoğrafları
Beşiktaşın direkten dönen iki transferi Sergen Yalçın çok zeki...Beşiktaş'ın direkten dönen iki transferi! 'Sergen Yalçın çok zeki...'#Beşiktaş
Veteriner olmak istiyordu kendini saray gelini olarak bulduVeteriner olmak istiyordu kendini saray gelini olarak buldu#Prenses Mary
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Perşembe’nin galibi yine Camdaki Kız oldu…

#Camdaki Kız#KANALD#Burcu Biricik
Perşembe’nin galibi yine Camdaki Kız oldu…

Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, her bölümü ile adından söz ettiren dizisi Camdaki Kız, önceki akşam 22’inci bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yayınlanan bu bölümü Kantar Medya’nın verilerine göre Total kategorisinde 8,29 reyting % 19,47 izlenme payı ile, AB kategorisinde 10,89 reyting %25,88 izlenme payı ile, ABC1 kategorisinde ise 10,55 reyting % 23,14 izlenme payı ile üç kategoride de birinci olarak günün en çok izlenen yapımı oldu.

Haberin Devamı

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın dün akşam yayınlanan bölümü seyircinin heyecanını dorukta tutan anlarıyla Perşembe akşamına damgasını vurdu.

 Camdaki Kız’ın bu bölümünde, Hayri’nin Melisa’yla karşılaşmaması için Hayri’ye yüklenen Muzo, yaptığı ani çıkışla konaktaki herkesi şaşırttı. Melisa’nın kim olduğunu hatırlayan Sedat, abisini korumak ve Melisa’yı ailesinden uzaklaştırmak adına onunla yüzleşti, ancak hiç beklemediği bir tehditle karşılaştı. Adil’deki değişimi hisseden Feride, olan biteni anlamak için Nalan’dan babasını takip etmesini istedi. Önce kızının mezarlığına, ardından da Cana ile buluşmaya giden Adil’i takip eden Nalan, hesap sormak için soluğu ikisinin yanında aldı.

Perşembe’nin galibi yine Camdaki Kız oldu…

Nalan karakterini Burcu Biricik’in canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Engin Şenkan, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şeri-foğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek gibi başarılı isimler rol alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan’ın kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini ise Nadim Güç üstleniyor.

 Camdaki Kız yeni bölümleriyle her Perşembe akşamı Kanal D’de….

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Camdaki Kız#KANALD#Burcu Biricik

BAKMADAN GEÇME!

Doktorlar hakkındaki şikâyetler Yok artık dedirtiyor Neden bana kurşun kalem verdiniz

Doktorlar hakkındaki şikâyetler 'Yok artık' dedirtiyor! 'Neden bana kurşun kalem verdiniz?'

#CİMER
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs
Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı

Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı!

#Ünlülerin Nikah Fotoğrafları