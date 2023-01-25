Özge Özpirinçci'den Hürriyet'li paylaşım!

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BEN OYNAMALIYIM

Hayranları tarafından ABD’li pop ikonu Michael Jackson’a benzetilen Özge Özpirinçci, sosyal medyada başlatılan ‘Michael Jackson’ı Özge oynasın’ akımına yanıt vermişti. Özpirinçci, sosyal medya hesabında “Michael Jackson’ın hayatı film yapılıyormuş. Sosyal medyada dönen birkaç yorum gördüm. Hepinize katılıyorum! Michael Jackson’ı tabii ki de ben oynamalıyım” demişti.

ŞARKILI GÖNDERME

Ünlü oyuncunun bu sözleri, Hürriyet gazetesinde “Michael’ı ben oynarım” başlığıyla haber oldu. Özpirinçci, Hürriyet’te çıkan haberini görüp Instagram hesabında paylaştı. Esprili çağrısını yineleyen ünlü oyuncu “Buradan yetkililere sesleniyorum! Eni veni vokki” diyerek Jackson’ın “Smooth Criminal” şarkısına gönderme yaptı.

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Gözden Kaçmasın Tabii ki ben oynamalıyım! Haberi görüntüle

TEZGAHTA GÖRÜNCE VİDEOSUNU ÇEKTİ

Özge Özpirinçci, kızıyla çıktığı yürüyüşte gazete bayi’nde Hürriyet’in 1’inci sayfasında kendi haberini görünce, videosunu çekip sosyal medyasından paylaştı...