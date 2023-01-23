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Serenay Sarıkaya'nın ayakları yine gündem oldu

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#Serenay Sarıkaya#Özge Özpirinçci#Mert Ramazan Demir
Serenay Sarıkayanın ayakları yine gündem oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2023 07:31

Serenay Sarıkaya sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Rol aldığı dizinin bir sahnesinde Sarıkaya’nın ayakları yakın markaja alındı. Ünlü oyuncunun parmaklarının uzunluğunu gören Twitter kullanıcıları yorum üstüne yorum yazdı.

Serenay Sarıkayanın ayakları yine gündem oldu

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Tabii ki ben oynamalıyım!

Oyuncu Özge Özpirinçci, hayranlarının başlattığı ‘Michael Jackson’ı Özge oynasın’ akımına yanıt verdi.

ABD’li pop ikonu Michael Jackson’ın hayatı film oluyor. Bunun üzerine Özge Özpirinçci’yi ünlü yıldıza benzeten hayranları Twitter’da “Projede Özge yer alsın” diye bir etiket oluşturdu. Etikete oyuncu da kayıtsız kalmadı: “Sosyal medyada dönen yorumları gördüm. Hepinize katılıyorum! Michael Jackson’ı tabii ki de ben oynamalıyım.”

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Serenay Sarıkayanın ayakları yine gündem oldu

Yansın dünya!

Cemal Can Canseven, Mert Ramazan Demir ve Burak Deniz’e “Elinizde insanlığı kurtaracak bir güç var ama aşkınıza ihanet etmek zorundasınız. Aşkınıza ihanet eder misiniz” diye sordu. Deniz, “Yansın dünya, önemli olan aşkım” yanıtını verdi. Demir, “Dünyayı kurtarırdım, aşkım olmayıversin” dedi. Konuşmalar sosyal medyada gündem oldu.

Serenay Sarıkayanın ayakları yine gündem oldu

Sahne öncesi serum aldı

Melek Mosso, önceki akşam Kıbrıs’taki Lord’s Palace Hotel’de konser verdi. Sahne öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı “Birkaç gündür hastayım. O kadar çok kortizon yaptılar ki, her yerim şiş. Sahne öncesi de serum aldım” dedi.

Mosso sözlerini şöyle sürdürdü: “Her hafta Kıbrıs’tayız son dönemlerde. Melek Mosso’nun artık gümbür gümbür sahnelerine alıştı insanlar. Ebru Gündeş’in de dediği gibi ‘yürekten ve gırtlaktan’ geliyor sesimiz.” (Deniz BOY)

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Serenay Sarıkayanın ayakları yine gündem oldu

 

 

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#Serenay Sarıkaya#Özge Özpirinçci#Mert Ramazan Demir

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