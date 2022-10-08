Nurgül Yeşilçay: İran’da ben de tepki gördüm

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NURGÜL Yeşilçay, pandemi dönemi öncesinde “Beautiful Jinn / Güzel Cin” adlı film için İran’da kamera karşısına geçmişti. Ceyda Düvenci’nin sunduğu, NTV’de yayınlanan “Bambaşka Sohbetler” programına konuk olan oyuncu, çekimler sırasında yaşadığı başörtüsü olayını anlattı. Mahsa Amini adlı genç kadının başörtüsü nedeniyle öldürülmesinin ardından ülkede yaşanan olayları hatırlatan Yeşilçay, “Tam gündemle alakalı” diyerek şöyle dedi: “Bizim diziler dünyada çok satıldığı için İran’da da seviliyorum. Ben de İranlıları seviyorum. Teklif getirildi, İran sinemasını da çok sevdiğim için gittim. İsfahan’da çekiyoruz. İran’da başörtüsünü saçının her tarafını kapatarak takmıyorsun, saçların görülebiliyor, sadece bir örtünün olması şart. İran’a girdiğiniz anda turist de olsan vatandaş da olsan takıyorsun. Bunun bu kadar ciddiye alındığını tahmin etmedim çünkü önümden saç görünüyor. Ben poz verirken başımdaki örtü arkaya doğru düşmüş. Bu İran basınında yer aldı, olay bir büyüdü bir büyüdü. ‘Hadsiz’ yazanlar var, ‘Ne demek başını örtmemek’ yazanlar var.”



HALK İKİYE AYRILDI



Nurgül Yeşilçay açıklamalarına şöyle devam etti: “Ben zaten örf, adet severim. Sen bir yere kendi örf adetinle gidemezsin. Ben senin evine gelsem, senin evinin kuralları vardır. Saygı da bunu gerektirir. İran halkı çok tatlı bir halk. Kendi kendine çözüldü sorun sonra. İkiye ayrıldılar. Bir kesim ‘Kız kapatmış işte’ dedi, ‘Örtü kendi kendine açılmış’ dediler ama çok rahatsız olanlar da oldu. Orada müthiş bir baskı var. Dışarıdan gelen biri olarak öyle hissettim, düşün İranlı kadınlar neler yaşıyor.”

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Güzel kadın olmak yorucu

Nurgül Yeşilçay, Hakan Gence’nin sunduğu, Hürriyet’in YouTube kanalında yayınlanan “Sıkı Muhabbet” programında da dikkat çekici açıklamalar yaptı. Oyuncu, “güzel kadın” olmak hakkında şöyle dedi: “Hayatı güzel bir kadın olarak yaşamak yorucu. Yemek yemeye bayılıyorum ama hemen kilo alıp veriyorum. Zayıflamam, spor yapmam gerekiyor. Bunlar yorucu.”