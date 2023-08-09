Nilperi Şahinkaya'dan yeni Garipoğlu açıklaması!

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Oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın arkadaşlarıyla çıktığı yemekte çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

Şahinkaya'nın yanında yer alan kişinin 13 yıl önce katledilen Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu olması tepkileri de beraberinde getirdi.

'Hakkımda dünyanın en aptal linç kampanyası başlatıldı' sözleriyle sosyal medya üzerinden açıklama yapan ünlü oyuncu, 'Bir arkadaşımla yemeğe çıktık. Kendisi de arkadaşımın arkadaşı. O da geldi. Sakine'yi orada tanıdım. Onun o Sakine olduğunu bile bilmiyordum. Sizden öğrendim" ifadelerini kullandı.

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Şahinkaya'nın 'linç kampanyası' sözleri eleştirileri arttırdı. Dün sevgilisi Emre Yusufi ile bir filmin galasına katılan ünlü oyuncu tartışmalara son noktayı koydu.

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NİLPERİ ŞAHİNKAYA'DAN YENİ AÇIKLAMA

Bu benim 'son açıklamam' diyen Şahinkaya şunları söyledi:

"Bu konuyla ilgili sıcağı sıcağına kendimi ifade ettim. Yeterince sakin açıklama yapamadığımı söyleyenler oldu. O anda sükûnetinizi korumak çok zor oluyor. Bu öyle bir iddia ki çok ağır. Bu konu yeniden gündeme getirildiği ve ben de buna alet olduğum için çok sinirlendim."

"Bunun dışında 'aptal bir linç kampanyası başlatıldı' dedim diye çok sinirlenildi. Öyle dedim çünkü ben 13 yıldır buradayım. 2010 yılından beri. 2011 yılından beri Instagram'ım var. Gayet şeffaf bir hayatım var. Bu aileyle görüştüğümü iddia etmek için şu 13 yılda bir fotoğraf dışında bir tane daha iddianın olması gerekiyordu. Kimle gezdiğim gayet ortada. Bir fotoğraf üzerinden böyle bir iddiada bulunulması bana akıl kârı gelmedi. Bu yüzden böyle dedim."

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"Biz oyuncuyuz. Tanımadığımız bir sürü insan geliyor. Sohbet ediyoruz, böyle bir hayat tarzımız var. Bu hayat tarzında her yanıma gelene kimliğini soramam. Bu benim son açıklamam."

Nilperi Şahinkaya'ya sevgilisi Emre Yusufi de 'Sevgilimin yanındayım' sözleriyle destek oldu.