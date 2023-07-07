Nesrin  Cavadzade: İyi bir sahne oyuncusu değilim

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Cavadzade, “Oyunculuk kariyerinizde size en çok destek olan veya ilham veren kişiler kimlerdir?” sorusuna şu yanıtı verdi: “O kadar çok ki, Cüneyt Yalaz hocamdı, Şahika Tekand hocamdı ve onlardan çok etkilendim. Bir de benim çok iyi partnerlerim oldu. Ben partner konusunda çok şanslıyım. Onlarla hep çok gurur duydum ve hep beni yukarı taşıyan oyunculardı. İlk filmim Fırat Tanış’la “Dilber’in Sekiz Günü”ydü. Fırat benim için bu ülkenin en güçlü, en enteresan oyuncularından biri. En son Uraz Kaygılaroğlu’yla ‘Üç Kuruş’ta keza öyleydi. Ve bu aradaki tüm projelerimdeki bütün partnerlerim benim daha iyi duymamı, daha iyi anlamamı ve daha iyi bir oyuncu olmamı sağladı.”



Büyülendiğim oyuncular var



Ünlü oyuncu tiyatro sahnesinden neden uzak durduğunu da itiraf etti:



“Aslında tiyatro teklifleri geliyor ama tiyatro sahnesinde güçlü olduğumu düşünmüyorum. Tiyatro oyunculuğuna layık olma cesaretini gösterirsem bir gün sahnede de olmayı çok isterim. Oyunları da çok takip ediyorum. Çok güzel oyunlar, çok büyülendiğim oyuncular var, en son Zerrin Tekindor’un ‘Toz’unu izledim. Zerrin Tekindor, Tansu Biçer, Bülent Emin Yarar, Esra Bezen Bilgin gibi oyuncuları sahnede izlediğim zaman diyorum ki kendi kendime “Bu insanlar ne yiyip içmişler de böyle muazzam oyuncular olabilmişler, Allah bana neden onlarda olan şeyden vermemiş?” Tam olarak büyüleniyorum.”

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Datça’da inzivaya çekildim

“Bu sene dizi yapmadım ve 12 ay boyunca çalışmadım, dolayısıyla hiç tatil sezonu sayılmayan zamanlarda Datça’daki evimde inzivaya çekildiğim çok oldu. Telefonumu tamamen kapattım, kafa dinledim. Bunun ‘şarj olmak’ için çok güzel bir pratik olduğunu düşünüyorum. Ama annem gibi yapabilir miyim; yani tamamen İstanbul’da ‘dükkânı kapatıp’ Datça’ya yerleşir miyim; bilmiyorum. Henüz değil sanırım. Ben aynı zamanda tam bir metropol insanıyım. Çok müdavimci bir yapım vardır, hiçbir şeyi değiştirmiyorum hayatımla ilgili. Deterjanımdan tutun, spor salonuma dek.”