'Nefret ediyorum senden' Dönence ekrana damga vurdu!

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Başrollerinde Sümeyye Aydoğan (Gece) ve Caner Topçu’nun (Özgür) yer aldığı, kadrosunda Emre Kınay (Cem), Atakan Hoşgören (Miro), Didem İnselel (Verda), Ogün Kaptanoğlu (Harun), Ülkü Hilal Çiftçi (Gülce), Doğan Karakaş (Rüzgar), Nazlı Çetin (Sera) gibi başarılı isimleri buluşturan, Kanal D'nin yeni dizisi 'Dönence' nefes kesen dördüncü bölümüyle ekrana geldi.

'Dönence'nin yeni bölümünde; Gece’ye destek olan Özgür, 'Gülce’nin şansı sensin' sözleriyle motive etti.

Daha sonra Gülce’den özür dileyen Gece ‘Kendimi senden üstün gördüm. Senden daha iyi düşünebileceğimi zannettim’ sözleriyle kardeşinden af diledi.

Gülce ise, ‘Alican beni arıyordu, sonra aramadı. Sonra aradı, sonra yine aramadı. Bize geleceğini söyledi ama gelmedi’ cevabını verdi.

Kardeşini Alican’dan ayırmak için çabalayan Gece, Gülce’ye yardım edeceğini söz verdi:

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Alican’la seni tekrar görüştüreceğim

HARUN TEKNEYİ KURTARDI

Özgür’ün teknesine el koyan haciz memurlarına ödemeyi yapan Harun tekneyi kurtardı. Özgür de Harun’a borcunu ödeyeceğine söz verip, balıkçının kaçakçılık teklifini kabul etmeye karar verdi.

Hastaneye Ceren’i ziyarete giden Emir, aldığı haberle yıkıldı:

Ceren’in ayağı kalkması artık zor. Yürüyemeyecek

CEM AİLESİNİ KORKUTTU - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Özgür ve kardeşi Rüzgar, Gece’lere akşam yemeğine katıldı. Babasıyla arası kötü olan Gece, herkesin önünde Cem’den özür diledi. Cem de kızının özrünü kabul etti.

Yemek esnasında fenalaşan Cem bütün aileyi korkuttu. Baygınlık geçiren Cem’e komşusu Harun yardım etti.



Babasını baygın halde gören Gülce panikle evden kaçtı. Kardeşinin kaybolduğunu anlayan Gece onu aramaya çıktı. Sörf kulübüne giden Gece, kardeşini sakinleştirmeye çalıştı.

Gülce ise, ‘Babam ölürse bana bir daha sarılamaz değil mi?’ sözleriyle Gece’ye zor anlar yaşattı.

Eve gelen Gülce, babasına sarıldı. Baba-kızın kavuşması duygusal anlara sahne oldu.

Eşi bayılınca endişelenen Verda, Cem’i hastaneye gitmesi için uyardı. ‘Harun’u neden çağırdın’ diye Verda’ya soran Cem, ‘Ben çağırmadım’ cevabını alınca kıskançlık krizine girdi.

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O adamlara arana mesefe koy, sevmedim o adamı

EMİR VE BERKAY KARŞI KARŞIYA!

Aldığı kötü haber yüzünden morali bozuk olan Emir, Fatma Baba’nın mekanına gitti. Berkay’la tartışan Emir’i Sera ayırdı.

Gece’yi arayıp ‘beni neden aramadın’ diye hesap soran Emir, sevgilisine ‘İzmir’e gidiyorum bizi çok beğenmişler’ sözleriyle sürpriz yaptı.

Hastaneye gidip Ceren’i ziyaret eden Emir, Ceren’e en sevdiği basketbolcunun imzalı basket topunu hediye etti.

Sağlık sorunları yaşayan Cem , doktoru ziyaret etti. Beyninde iyi huylu tümör olan Cem kontrollerini yaptırdı.



Doktora hastalığını ailesinden sakladığını söyledi. Doktordan iyi haber alan Cem ameliyatla bu hastalıktan kurtulabileceğini öğrendi.

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GECE, ÖZGÜR'DEN YARDIM İSTEDİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kardeşi Gülce’yi, Alican’la bir araya getireceğine söz veren Gece, Özgür’den yardım istedi. İkili Alican’ı bulmak için yola çıktı. Eğlenceli anlarlar geçiren Özgür ve Gece arkadaşlıklarını bir adım öteye taşıdı.

Alican’ı bulan Gece ve Özgür onunla konuşmak istedi. İkiliyi gören Alican kaçtı. Gece ve Özgür de kapının önünde Alican’ı beklemeye başladı. Sohbet eden ikili birbirini daha yakından tanımaya başladı.

EMİR'İN VİCDAN AZABI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Sera ile hastaneye giden Berkay, Ceren’i hastanede göremeyince büyük şaşkınlık yaşadı. Hemşirenin ‘Ceren’i erkek arkadaşı gezmeye çıkardı’ sözleri Berkay’ı üzüntüye boğdu.

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Emir ile Ceren denizi izleyip sohbet etti

GÜLCE'NİN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ ABLASI

Özgür ve Gece ile konuşan Alican, Gülce ile tanışmak istediğini söyledi. Kardeşini verdiği sözü tutan Gülce, Alican’dan olumlu yanıt aldı.

Özgür ile eve gelen Gece, bestelediği bir şarkıyı Özgür’e dinletme teklifinde bulundu. Özgür de teklifi kabul etti.

Kafası karışık olan Cem tek başına kalmak için Fatma Baba’nın mekanına gitti.

Alican’la buluşacağını öğrenen Gülce büyük sevinç yaşadı. Gülce’ye randevuya hazırlanması için ablası Gece yardım etti.

ÖZGÜR, FİKRET'İ KOVDU

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Fikret, Özgür’ün yanına gidip kaçakçılık işinden bahsetti. Özgür de Fikret'i evden kovdu. Bıçak çeken Fikret, Özgür’ü tehdit etti. Fikret’in elinden bıçağı alan Özgür onu evden uzaklaştırdı.

ALİCAN VE GÜLCE BULUŞTU - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Fatma Baba’nın mekanına giden Gülce ve Gece babaları Cem’i görünce büyük panik yaşadı.

Buluşmaya gelen Alican’ı Gece bir kenara çekip, onu çiçek alması konusunda uyardı.

Fatma Baba’nın mekanında kızlarını gören Cem büyük şaşkınlık yaşadı. Gece, annesinin yalnız kaldığını söyleyip babasını eve gitmesi için ikna etti.

Randevuya gelen Alican, Gülce ile ilk kez karşılaştı.

Alican, Gülce ile arkadaş olmak istediğini söyledi. Gülce de Alican’ın teklifini kabul etti.

CEM'İ KISKANDIRAN İLGİ

Verda’yı ziyarete giden Harun bir konu hakkında uyarıda bulunmak için Verda’nın numarasını aldı. Kızlarının kavga ettiğini söyleyen Harun, görüntüleri Verda’ya attı.

Görüntüleri izleyen Verda çılgına döndü. Verda’yı sakinleştirmek Harun’a düştü.

Harun’u evden çıkarken gören Cem ziyaretinin sebebini sordu.

ÖZGÜR'Ü YIKAN AN!

Restoranda Özgür’ü bekleyen Gece karşısında Emir’i görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Gece ve Emir’i sarılırken gören Özgür mekana gitmekten vazgeçti.

Olanları eşine anlatan Verda, Gece ve Gülce’yi hemen eve çağırdı.

Kardeşine bağırdığı görüntüleri izlediğini söyleyen Verda kızını suçladı. Annesinin sözleri karşısında zor duruma düşen Gece ‘Ben gerçekten, dünyanın en kötü ablasıyım, değil mi baba?’ sözleriyle Cem’in sırrını ortaya çıkardı.

Alican’la Gülce’nin buluşmasını babam engelledi

Duydukları karşısında sinirlenen Verda ailesine cephe aldı.

Artık Gülce’yi sana emanet edemem. Kızımla ben ilgilenirim

Kavga anında odaya gelen Gülce, Alican’la buluştuğunu ailesine söyledi.

Önce annesinden sonra da babasından tepki gören Gece, evi terk edip arkadaşı Sera’nın yanına gitti.

Özgür’le kavga eden Fikret, intikam almak için Özgür’ün evini yakmaya karar verdi. Fikret aldığı bir haberden sonra bu kararından vazgeçti.

FİKRET, ÖZGÜR'Ü İKNA ETTİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Özgür’ün kapısını çalan Fikret, ‘Ben de senin gibi işinde gücünde bir adamım, tek niyetim ailemi korumak onlara destek olmak.’ sözleriyle Özgür’ü ikna etmeye çalıştı.

Fikret, Özgür’ü 'sadece balık kaçakçılığı yapacağız' sözleriyle kandırdı. Özgür de Harun’a olan borcunu ödemek için teklifi kabul etti.

BEKLENMEDİK MİSAFİR!

Bu kez Özgür’ün kapısını Gece çaldı. ‘Beni yelken okuluna almanı babam mı istedi’ diye soran Gece, ‘evet’ cevabıyla yıkıldı.

Özgür’den açıklama bekleyen Gece ‘Benimle sırf iyi bir abla olayım diye mi görüştün’ diye sordu. Özgür de ‘Gülce iyi bir ablayı hak ediyordu’ karşılığını verdi.

ÖZGÜR'ÜN TEHLİKELİ GÖREVİ

Fikret’in kaçakçılık teklifini kabul eden Özgür, evden çıkarken Gece’ye yakalandı. Gece, merak edip Özgür’ü takip etti.

Denizde kaçakçılarla buluşan Özgür paketleri kontrol ettikten sonra oradan uzaklaştı. Özür paketleri bir durağa bıraktı, teslimatı tamamlamak için Fikret durağa gelip balıkları aldı. Gizlice Fikret'i takip eden Özgür olayın detayını öğrenmeye çalıştı.

Fikret paketleri Harun’a teslim etti. Kaçakçılık yapan Harun, balıkların içinden altın sikke çıkardı.

Takip sırasında Gece’yi bir anda karşısında gören Özgür panik yaşadı. ‘Neden beni takip ettin’ diye soran Özgür’e Gece’nin cevabı ‘Rüzgar için’ oldu.

Fikret’i Özgür’le iyi geçinmesi için uyaran Harun, ‘bu iş duyulursa senin sonun olur’ sözleriyle Fikret’i tehdit etti.

GECE VE ÖZGÜR KAVGA ETTİ

Özgür’le eve giden Gece ‘senin derdin, ne’ diye sordu. Özgür ise ‘Şımarık bir kız çocuğu gibisin büyü biraz artık’ sözleriyle Gece’yi tersledi.

Sinirle Sera’nın yanına giden Gece, Emir’le karşılaştı. Emir de Gece’yi tersleyip yalnız bıraktı.

Tek başına kalan Gece, sahile gidip gitar çaldı. Bir süre sonra sıkılan Gece denize girmek isterken ayağına deniz kestanesi battı.

Gece’nin sesini duyan Özgür hemen yardımına koştu. Yarım teklifini reddeden Gece’yi Özgür kucağına alıp pansuman yapmaya götürdü.

EMİR'İ YIKAN HABER

Ceren için endişelenen Emir, Ceren’in babasının yanına gidip onlara destek olacağına söz verdi. Birlikte hastaneye giden ikili Ceren ile görüştü. Emir aldığı telefonla yıkıldı.

Ceren’in yürümesi imkansız

SENDEN NEFRET EDİYORUM

Gece’nin ayağına pansuman yapan Özgür, iyi olması için elinden geleni yaptı.

Gece ise ‘Hangisi gerçek Özgür, bugünkü mü, dünkü mü?’ diye sordu.

Kendisine neden kötü davrandığını öğrenmek için Özgür’ü sıkıştıran Gece, ‘Böyle yapmanın bir sebebi olmalı’ sözleriyle merak ettiklerini sordu.

Gece’ye tepki gösteren Özgür ise ‘Bir daha sörf okuluna gelmeni istemiyorum’ dedi.

Gece, ‘Nefret ediyorum senden’ sözleriyle gözyaşlarına boğuldu.