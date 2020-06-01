Müge Anlı bugün var mı? İşte Müge Anlı yeni bölüm tarihi ve saati

Müge Anlı ve ekibinden beklenen haber geçtiğimiz günlerde gelmişti. Virüs nedeniyle yeni bölümlerine ara veren, sezonun en çok konuşulan tekrarları yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert , 1 Haziran yani bugün itibariyle ekran macerasına kaldığı yerden devam edecek.Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak.

MÜGE ANLI KİMDİR?

Türk televizyon sunucusu ve gazeteci Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde dünyaya geldi. Lisansını Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde tamamladı. Lisans eğitimi ardından Kadir Has Üniversitesi’nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yaptı. 2007 yılında Şenay Düdek ile birlikte Dobra Dobra programının sunuculuğunu üstlendi. Bu programda magazin camiasının önemli isimlerini ağırlayan Müge Anlı’ya beğeni toplayan programın ikinci sezonunda Pakize Suda eşlik etti. İlk başarısını bir magazin programıyla yakalayan Müge Anlı, uzun bir süredir kayıpları bulduğu, cinayetleri aydınlattığı programıyla tanınıyor. Müge Anlı’nın olaylara verdiği tepkiler sosyal medyaya da zaman zaman damga vuruyor.