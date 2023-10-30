Mercan bulundu... Ceylin'i yıkan kavuşma!

Haberin Devamı

Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Ferit Kaya, Ayşen Sezerel, Seda Türkmen, Ulvi Kahyaoğlu, Özlem Türkay, Müge Bayramoğlu, Çağla Demir, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin, Tolga Canbeyli ve Alican Altun Onur Tekin gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.

Dizinin yeni bölümünde;

Mercan’ı kaçıran Filiz trafik kazası geçirdi. Ceylin ise Filiz’e yardım eden Dilek’ten hesap sordu.

Eren Komiser, sevgilisi Dilek’i suçluya yardım etmekten gözaltına aldı.

Haberin Devamı

Ilgaz ve Ceylin birbirlerine destek olup Mercan’a ulaşmaya çalıştı.



Trafik kazasına karışan şahıs annesine haber verdi. Filiz ve Mercan’ı sağlık ekiplerine teslim eden aile kazanın üstünü örtmenin yollarını aradı.

AVUKAT NİL'DEN DİLEK'E YARDIM ELİ!

Avukat Nil, Ceylin ve Ilgaz’a rağmen Dilek’in avukatlığını üstlendi.

Dilek’i ekibe yakınlaştırdığı için büyük pişmanlık yaşayan Eren, Ilgaz’dan özür diledi.

Sorgu odasına giren Ceylin, Dilek’e ‘Mercan beni ve babasını hatırlıyor mu’ diye sordu. Dilek’in cevabı ise, ‘ablama da bana da böyle bir şey sormadı’ oldu.

FİLİZ'İN YURT DIŞI PLANI

Trafik kazası geçiren Filiz kendine geldi. Oğlu trafik kazasına karışan Handan, Filiz’e işbirliği yapma teklifinde bulundu: ‘Maddi manevi ne gerekiyorsa yapma hazırız’

Filiz ise ‘bizi buradan gönderin, yurt dışına’ sözleriyle yardım istedi.

Haberin Devamı

Mercan’ı arayan ekipler bir ize ulaştı. Süt satan köylünün arabasını alan Filiz mobese görüntülerine takıldı.

Görüntüleri tek tek tarayan polis, Filiz’in kaza yaptığını anladı. Kazaya karışan aracın plakasını alan ekip aramaları genişletti.

CEYLİN VE ILGAZ KIZLARINA KAVUŞTU - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İzlerin peşine düşen ekip Orbet Ailesi’ne ulaştı. Aileye ait otele baskın yapan ekipler Mercan ve Filiz’e buldu. Kaçmaya çalışırken yakalanan Filiz, polise teslim oldu.

Ceylin ile Mercan’ın kavuşması duygusal anlara sahne oldu. Kızına yaklaşan Ceylin, beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Mercan anne ve babasını hatırlamadı.