Merakla beklenen ‘Bir Derdim Var’ın yayın tarihi belli oldu

Haberin Devamı

Başrollerini Birce Akalay ve Mert Fırat’ın üstlendiği dizi 9 Kasım Perşembe akşamı ilk bölümü ile ekrana gelecek.

Bir Derdim Var, ergenlikteki gençlerin hassas dünyasını mercek altına almakla kalmayıp, ailelerinin de sorunlarını ekrana taşıyacak.

Bir Derdim Var adını Türk Rock müziğinin önde gelen gruplarından Mor ve Ötesi’nin efsanevi şarkısından alıyor. Senaryosu uzman isimlerin danışmanlığında yazılıyor olmasıda dizinin bir diğer öne çıkan özelliği...

Gözden Kaçmasın Ata Berk Mutlu yıllar sonra ekrana dönüyor Haberi görüntüle

Uyarlama tasarımı Duygu Ertekin’e, senaryosu Yekta Torun’a ait “Bir Derdim Var”ın yönetmen koltuğunda Burak Müjdeci oturuyor. Engin Hepileri, Neslihan Arslan, Erdem Şenocak, Başak Gümülcinelioğlu, İdil Sivritepe, Sami Aksu ve Sennur Nogaylar gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturan dizide ayrıca genç yetenekler Eylül Ersöz, Ata Artman, Ava Yaman, Esila Umut, Ataberk Mutlu, Ezgi Gör ve Efe Poylu da rol alıyor. İtalya’nın izlenme rekorları kıran dizisi “Oltre La Soglia”nın yerli uyarlaması “Bir Derdim Var”, ilk bölümü ile 9 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de...

Haberin Devamı