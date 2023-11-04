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Ata Berk Mutlu yıllar sonra ekrana dönüyor

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#Ata Berk Mutlu#Bir Derdim Var#Kanal D
Ata Berk Mutlu yıllar sonra ekrana dönüyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2023 07:27

2015-2017 yılları arasında Kanal D’de yayınlanan “Poyraz Karayel” dizisindeki ‘Sinan’ rolüyle hafızalara kazınan çocuk oyuncu Ata Berk Mutlu ekrana dönüyor.

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18 yaşına giren Mutlu, Kanal D’nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından “Bir Derdim Var”da izleyici karşısına çıkacak. 6 yıl aradan sonra ekrana dönen oyuncu, dizide ‘Arif’ karakterine hayat verecek.

Ata Berk Mutlu, yaşadığı heyecanı şu sözlerle dile getirdi:

“Uzun bir aradan sonra tekrar sette olmak çok keyifli. Harika bir projeyle ekranlara döneceğim için çok mutlu ve heyecanlıyım.”

Başrollerinde Birce Akalay ve Mert Fırat’ı buluşturan “Bir Derdim Var”, ergenlik dönemindeki gençlerin ve ailelerinin hassas dünyasına odaklanıyor. Çok yakında ekran yolculuğuna başlayacak dizinin yönetmen koltuğunda ise Burak Müjdeci oturuyor.

Ata Berk Mutlu yıllar sonra ekrana dönüyor

 

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#Ata Berk Mutlu#Bir Derdim Var#Kanal D

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