Mehmet Ali Erbil'in gözyaşları: ‘Fişimi çek’ dedim

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Özlem Esra Ada’nın sunduğu “Pembe Masa” programına konuk olan Mehmet Ali Erbil, “Ölümü hiç aklınıza getirdiniz mi?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Ölümü aklıma getirmedim ama kardeşim benim doktorumdu. Bir gün ona ‘Eğer bitkisel hayata girersem, beklemeyin fişimi çekin’ dedim.”



ÇOCUK İSTİYORUM



Genç sevgilisi Gülseren Ceylan’la kısa bir ayrılığın ardından barışan ünlü şovmen ayrıca çocuk istediğini açıkladı: “Tekrar evlenip çocuk sahibi olmak isterim. Çocuk yeniden hayata gelmek gibi bir şey. Çocuklarımın da hoşuna gider bu. Ailemize yeni bir enerji, yeni bir heyecan katar.”

Çarkıfelek ağlattı



Programda kendisi için hazırlanan “Çarkıfelek” klibini izleyen Mehmet Ali Erbil, yıllar önce yarışmada kazandıkları arabayla çocuklarını okutacaklarını söyleyen aileyi görünce gözyaşlarına hâkim olamadı: “O günlere geri döndüm. Hem madenci hem de öğrenci, gel de bu arabayı verme. Nasıl vermezsin?”

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