'Çok fazla babalık gördüğümü düşünmüyorum, bu yara hiçbir zaman kapanmayacak' Yasmin Erbil'den çok konuşulacak sözler...

Haberin Devamı

Oyunculuk ve sunuculuğun yarı sıra sosyal medyaya içerik üreten Yasmin Erbil, Oya Çınar'ın Youtube'da yayınlanan 'Oyalamacalar' programına konuk oldu.

Kendisinden daha küçük kadınlarla yaşadığı aşklar ve yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen Mehmet Ali Erbil, kızının da eleştiri odağı oldu. Yaşadığı aşklardan rahatsız olduğunu itiraf eden Yasmin Erbil, "Bana babalık yapmadı." diyerek de Mehmet Ali Erbil'e sert çıktı.

Soru cevap şeklinde ilerleyen programda Yasmin Erbil'in sözleri dikkat çekti.

"BABAMDAN YARAM VAR"

"Mehmet Ali Erbil'in özel hayatında büyümeyi reddeden, şımarık çocuk hali gülüp geçtiğin bir şey mi yoksa imtihanı devam ediyor mu?" sorusuna cevap veren Erbil bu durumun devam ettiğini söyledi:

Haberin Devamı

"Çok fazla babalık gördüğümü düşünmüyorum. Nasıl babamın annesinden yarası varsa benim de babamdan yaram var. Bu yara hiçbir zaman kapanmayacak bunu biliyorum. Çok fazla kadının, etrafında genç kızların olması hala beni yaralıyor ve bu durumu aşabildiğimi söyleyemem. Bu kadar genç kadınla değil de kendi yaşıtlarında kadınlarla birlikte olması beni çok daha mutlu ederdi."





"İNSAN RAHATSIZ OLUYOR"

Oya Çınar'ın 'seni rahatsız eden tam olarak ne?' sorusunu da yanıtlayan Erbil "Bazen benden bile küçük olduğunu duyunca rahatsız oluyorum. Artık 27 yaşındayım. 25 yaşında bir kız duyunca rahatsız oluyorum" dedi.

"BABAM GİBİ İNSANLARDAN HOŞLANMAM"

Yasmin Erbil ayrıca "Babam gibi insanlardan hoşlanmam, uzak dururum" ifadelerini de kullandı.

GENÇ SEVGİLİSİYLE BARIŞTI!

66 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil son olarak kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'la yaşadığı aşkla gündeme gelmişti.

Haberin Devamı

Gülseren Ceylan'a doğum gününde evlilik teklifi eden Erbil, ayrılıklarını "Ailesi reddetti kızcağızı, severek ayrılmak zorunda kaldık." sözleriyle açıklamıştı. 26 yaşındaki Ceylan ise "Kopmamız zor oldu, gerçek bir aşk vardı" demişti.

Çift daha sonra ilişkilerinde yeni bir sayfa açıp mutluluk pozu vermişti.