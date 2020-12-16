Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Salı akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Masumlar Apartmanı dün akşam 14. bölümüyle izleyenlerini ekrana kilitledi. Masumlar Apartmanı 15. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacak.



MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Han, Naci’nin kendisiyle ilgili geçmişten bir sırrı bildiğini öğrenir. Bu, Naci’ye daha da bilenmesini sağlar. Esat’tan tamamen vazgeçen Gülben, yeni bir heyecana kucak açar.



İnci, Memduh’un taksi şoförlüğü yaptığını öğrendikten sonra radikal bir karar alır ama kimseye söylemez. İnci’nin kendisinden bir şeyler sakladığını fark eden Han onu takip eder ve gördüklerini yanlış anlar.



Çöp evin yanmasıyla ortaya çıkan başka bir sır ise Safiye’yi allak bullak eder. Üstüne Naci hakkında öğrendiği bir gerçek Safiye’ye yıllardır sakındığı bir adım attırır.