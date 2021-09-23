MasterChef'te kaşık atmak ne demek? Şefin çatal kaşık atması ne anlama geliyor? Yeni bölüme damga vuran anlar....

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Bebeklere koronavirüs aşısı iddiası Sağlık Bakanlığından açıklamaBebeklere koronavirüs aşısı iddiası! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama#Koronavirüs
Türk Pogba Ozan Tufan için çarpıcı analiz... Olağanüstü...Türk Pogba! Ozan Tufan için çarpıcı analiz... "Olağanüstü..."#Ozan Tufan
Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi! Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...#Skandal
Cumhurbaşkanı Erdoğandan çarpıcı açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
6 ay sonra değişti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı6 ay sonra değişti! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı#Faiz Kararı
Emre Demir resmen Barcelonada Bonservisi ve serbest kalma bedeli...Emre Demir resmen Barcelona'da! Bonservisi ve serbest kalma bedeli...#Emre Demir
Bakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedimBakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedim#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Canlı | Konyada 2 gol ve kırmızı kart Skor...Canlı | Konya'da 2 gol ve kırmızı kart! Skor...#Konyaspor
Mansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlamasıMansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlaması #Mübariz Mansimov
Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclise sunulacak Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak! Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...#Vergi Mükellefleri
Uğur Şahinden flaş aşı açıklamasıUğur Şahin'den flaş aşı açıklaması#Uğur Şahin
Teknofestte herkes onu merak etti F16larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip UçakTeknofest'te herkes onu merak etti! F16'larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip Uçak#Milli Muharip Uçak
Bana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdımBana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdım#Kürtaj Yasası
Uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Deppe pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değilizUğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Depp'e pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değiliz!#Johnny Depp
Annem akşam saçımı görünce... Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü'Annem akşam saçımı görünce...' Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü!#Ünlüler
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

MasterChef'te kaşık atmak ne demek? Şefin çatal kaşık atması ne anlama geliyor? Yeni bölüme damga vuran anlar....

#Masterchef#Somer Sivrioğlu#Masterchef Türkiye
MasterChefte kaşık atmak ne demek Şefin çatal kaşık atması ne anlama geliyor Yeni bölüme damga vuran anlar....

MasterChef yeni bölüm fragmanıyla beraber kaşık atmak yeniden gündeme geldi. Her sezon ekranlarda görmeye alışık olduğumuz MasterChef'te şeflerin çatal ya da kaşık atması 2021 sezonunda oldukça hızlı yaşandı. MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında, Somer Şef'in tadım sonrası bir yarışmacıya övgü yağdırarak kaşık atması dikkat çekti. Peki, MasterChef'te kaşık atmak ne demek ve ne anlama geliyor? İşte, o konuyla ilgili merak edilen bilgiler....

Haberin Devamı

MasterChef Türkiye'nin yayınlanan 75. bölüm fragmanına Somer Şef'in kaşık atması damga vurdu. Yeni sezonda da birbirinden iddialı yarışmacılar, şeflere yemeklerini beğendirmek için kıyasıya mücadele ederken yayınlanan fragmanda Somer Şef'in "4 yıllık MasterChef tarihinde buna hiç bu kadar erken başlamamıştık" diyerek kaşık atması merak uyandırdı.

MasterChef'te şeflerin kaşık ya da çatal atması öğrencilerinin yemeklerini tadan ve hiç bir eksik bulmadıklarında başarılarını göstermek için yaptığı bir hareket olarak biliniyor. Bir şefin kaşık atması "Benim sana öğretebileceğim bir şey yok" demektir.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Haberle ilgili daha fazlası:
#Masterchef#Somer Sivrioğlu#Masterchef Türkiye