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Haber Giriş: 29.10.2020 - 16:51 | Son Güncelleme:

MasterChef Tanya kimdir, nereli? Tanya Kilitkayalı ile ilgili bilgiler

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MasterChef Tanya kimdir, nereli? Tanya Kilitkayalı ile ilgili bilgiler
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MasterChef Tanya yarışmanın merak edilen isimleri arasında bulunuyor. Tanya Kilitkayalı bu hafta kırmızı takım kaptanı oldu. Birinci dokunulmazlığı kırmızı takımın kaybetmesinin ardından eleme potasına ilk olarak Tanya girdi. Peki MasterChef Tanya kimdir, nereli?

Tanya Kilitkaya, MasterChef 2020 yarışmacıları arasında bulunuyor. Bu hafta kaptanlık yarışını kazanıp mavi takımın kaptanı olan Özgül, kırmızı takım kaptanı olarak Tanya’yı seçti. İşte yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılan Tanya Kilitkayalı hakkında bilgiler

MASTERCHEF TANYA KİMDİR?

26 yaşında olan Tanya Kilitkayalı, yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Yaptığı yemekle üçlü elemelere kalan Kilitkayalı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu.

2019 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Tanya Kilitkayalı, eğitim gördüğü okulda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.  Kilitkayalı, Kıbrıs Mutfağı üzerine ailesi ile birlikte bir restoran işletiyor.

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