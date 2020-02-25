Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanında Selcan Hatun ölecek mi? İşte Kuruluş Osman 12. bölüm fragmanı

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman 26 Şubat Çarşamba akşamı sevenlerinin karşısına çıkacak. Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanında Bala ve Bamsı'nın Moğollara karşı isyan başlatması, bu hafta yaşanacak heyecanlı gelişmelerin ipuçlarını verdi. Peki, Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Kuruluş Osman 12. bölüm fragmanı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Moğollar, Söğüt, Kayı ve bölgedeki diğer Türk obalarını işgal edip, kılıçtan geçirip, taş taş üstünde bırakmazlarken; tüm beyleri ve halklarını esir ederler. Moğol işgali Türkleri yok olmanın eşiğine getirirken, Balgay'ın karşısında yalnızca Osman Bey kalmıştır! Anadolu'nun uç topraklarında yeşeren Kayıları yok ederek Selçuklu sonrası yeni bir Türk devletinin kurulmasını engellemek isteyen ve Bitinya bölgesindeki tekfurlarının topraklarını ele geçirerek gözünü Konstantiniyye'ye diken Moğol komutan Balgay, Osman Bey'e sancakbeyi olmasını teklif eder.

Teklifi reddederek kaçmayı başaran Osman, 'Ya şehadet ya hürriyet' diyerek kıyama kalkar. Alişar'ı maşa olarak kullanan Balgay, onu gözden çıkarıp Sofia'yı biat ettirir. Tüm gazabıyla Kayı Obası'nı vurup Dündar, Gündüz ve Osman'ın alplerini esir ederek akıl almaz eziyetlerle Türklerin tüm özgürlük umutlarını tüketmek ister.