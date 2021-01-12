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Televizyon
Haber Giriş: 12.01.2021 - 16:49 | Son Güncelleme:

Kuruluş Osman yeni bölüm bu hafta var mı? ATV yayın akışında Kuruluş Osman detayı

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Kuruluş Osman yeni bölüm bu hafta var mı? ATV yayın akışında Kuruluş Osman detayı
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Kuruluş Osman izleyicileri her hafta yeni bölümü heyecanla bekliyorlar. Çarşamba akşamları ekrana gelen Kuruluş Osman’ın 42 bölüm fragmanı ve yeni bölümü bu hafta olup olmadığı araştırılıyor. ATV yayın akışı içerisinde merak edilen soru yanıt buldu. İşte 13 Ocak yayın akışı ve detaylar

Kuruluş Osman yeni bölümün bu hafta olup olmadığı yayınlanan ATV yayın akışı ile belli oldu. Bu hafta çarşamba günü kanalda Beşiktaş – Çaykur Rizespor karşılaşması ekrana gelecek. Dizinin son bölümünde Osman Bey Flatyos'un kaçışı ve Bala Hatun'un zehirlenmesiyle sarsılmıştı. Heyecanla biten son bölümün ardından henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

KURULUŞ OSMAN BU HAFTA VAR MI?

Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü bu hafta ekrana gelmeyecek. ATV yayın akışında çarşamba günü 19:45’de Kupa Günlüğü, 20:45’de Beşiktaş – Çaykur Rizespor maçı yer alıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı da henüz yayınlanmadı.

13 OCAK ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

19:45 Kupa Günlüğü

20:45 Beşiktaş – Çaykur Rizespor

22:45 Akıncı

02:00 Maraşlı

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