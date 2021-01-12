Kuruluş Osman yeni bölüm bu hafta var mı? ATV yayın akışında Kuruluş Osman detayı
Kuruluş Osman izleyicileri her hafta yeni bölümü heyecanla bekliyorlar. Çarşamba akşamları ekrana gelen Kuruluş Osman’ın 42 bölüm fragmanı ve yeni bölümü bu hafta olup olmadığı araştırılıyor. ATV yayın akışı içerisinde merak edilen soru yanıt buldu. İşte 13 Ocak yayın akışı ve detaylar
Kuruluş Osman yeni bölümün bu hafta olup olmadığı yayınlanan ATV yayın akışı ile belli oldu. Bu hafta çarşamba günü kanalda Beşiktaş – Çaykur Rizespor karşılaşması ekrana gelecek. Dizinin son bölümünde Osman Bey Flatyos'un kaçışı ve Bala Hatun'un zehirlenmesiyle sarsılmıştı. Heyecanla biten son bölümün ardından henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.
KURULUŞ OSMAN BU HAFTA VAR MI?
Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü bu hafta ekrana gelmeyecek. ATV yayın akışında çarşamba günü 19:45’de Kupa Günlüğü, 20:45’de Beşiktaş – Çaykur Rizespor maçı yer alıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı da henüz yayınlanmadı.
13 OCAK ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Kupa Günlüğü
20:45 Beşiktaş – Çaykur Rizespor
22:45 Akıncı
02:00 Maraşlı
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