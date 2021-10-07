Kuruluş Osman 65. son bölümde Osman Bey'i yıkan olay! İşte Kuruluş Osman yeni sezon ilk bölümde yaşananlar

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Kuruluş Osman 65. son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında 6 Ekim akşamı yeni sezonuna başlayan dizide heyecanlı gelişmeler yaşandı. Osman Bey'in beyliği günden güne büyürken , Bala Hatun'un gebeliğini öğrenen Malhun Hatun'un tepkisi iki hatun arasındaki ilişkiyi etkiledi. Dizinin son bölümünü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE EKRANI

KURULUŞ OSMAN 65. BÖLÜMDE NELER OLDU?

'Kuruluş Osman'ın 65'inci bölümünde, Orhan'ın doğumu bütün Kayı Obası'nı ve bölgedeki Türkmenleri sevince boğmuştur. Osman Bey'in beyliği günden güne büyürken bölgedeki etkisi sonucunda düşmanları da büyümektedir. Osman Bey'in yeni hamlesi sadece İnegöl Tekfuru Aya Nikola'nın değil; Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses ve Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris'in yanı sıra Bizans İmparatoru ve Katolik dünyasının da karşısına çıkmasına neden olur! Öte yandan Osman Bey, Bala Hatun'un gebeliğini sır gibi saklarken, bu haber Malhun Hatun'a ulaşır. Malhun Hatun'un tepkisi iki hatun arasındaki ilişkiyi kökünden sarsacaktır.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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