Kuruluş Osman 41. yeni bölüm fragmanına damga vuran sahne... Osman Bey Dündar Bey'i öldürecek mi?

Kuruluş Osman 41. bölümü ile 6 Ocak Çarşamba akşamı Atv ekranlarına gelecek. Kayı Bey'i olan Osman Bey'in amcası Dündar Bey ile Nikola'nın görüştüğünü öğrenmesi ve amcasını ip ile boğmaya çalışması Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanında merak uyandırdı. Hastalanan Bala Hatun'un Osman Bey'den isteği ise fragmanda dikkat çekti.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanında Dündar Bey'in ölüp ölmeyeceği merak dolu anlara sahne oldu. Targun Hatun'un Osman Bey'le ilgili planları ise yeni bölüm fragmanında heyecanlı anların sinyallerini verdi.

"Kuracağım devletin bir Cihan devleti olması, Türk Hakanlığı'nın yeniden doğması için gayret edeceğim!"

Kuruluş Osman yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de atv'de.#KuruluşOsman @atvcomtr pic.twitter.com/u3nfNz7JJT — Kuruluş Osman (@Kurulusosmanatv) December 30, 2020

KURULUŞ OSMAN 40. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kayı Obası'nın yeni beyini seçmek üzere kurulacak toya hazırlanırken, Dündar Bey bazı beyleri altınla kandırıp tarafına çeker. Osman, amcasının oyununu bozmayı başarıp Bey seçilirken, bu gelişme uç bölgesinde büyük coşkuyla karşılanır. Osman Bey'in, Bey olması üzerine köşeye sıkıştığını düşünen Nikola, sürpriz bir destekle yeniden güç kazanır. Dündar Bey, Toy'da yaşadığı hayal kırıklığının ardından yeni çareler ararken; Savcı Bey kendisini desteklediğini sandığı amcasının oyunu karşısında öfkelidir.

Müslüman olmaya karar veren Targun Hatun ise Osman Bey'i elde edebilmek için yeni bir plan kurar. Beylik emanetlerini teslim alan Osman Bey'in ilk icraatı ne olacak? Osman Bey, Dündar Bey'in oyununu nasıl bozacak? Dündar Bey, beylik sevdasından vazgeçecek mi? Savcı Bey, yaşadığı hayal kırıklığının ardından nasıl bir hamle yapacak? Nikola, Osman Bey'in Kayıların başına geçmesine nasıl karşılık verecek? Targun Hatun, Osman Bey'e duygularına gem vurabilecek mi? Flatyos, Kayı Obası'ndan kaçabilecek mi?