MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriKuruluş Osman 41. yeni bölüm fragmanına damga vuran sahne... Osman Bey Dündar Bey'i öldürecek mi?
GeriTelevizyon Kuruluş Osman 41. yeni bölüm fragmanına damga vuran sahne... Osman Bey Dündar Bey'i öldürecek mi?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 05.01.2021 - 22:34 | Son Güncelleme:

Kuruluş Osman 41. yeni bölüm fragmanına damga vuran sahne... Osman Bey Dündar Bey'i öldürecek mi?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kuruluş Osman 41. yeni bölüm fragmanına damga vuran sahne... Osman Bey Dündar Bey'i öldürecek mi?
Abone Olgoogle-news

Kuruluş Osman 41. yeni bölüm fragmanı izleyici karşısına çıktı. Ekran macerasına ara vermeden devam eden Kuruluş Osman'ın 6 Ocak tarihli yayınlanan yeni bölüm fragmanında Targun Hatun'un Aygül'e Osman Bey'le ilgili sözleri dikkat çekti. Kayı Beyi olan Osman Bey'in amcası Dündar Bey'i öldürmek istemesi fragmana damga vurdu. Kuruluş Osman yeni bölümü ile çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkacak. İşte, Kuruluş Osman 41. yeni bölüm fragmanı ve bu haftaki bölümde yaşanacakların özeti.

Kuruluş Osman 41. bölümü ile 6 Ocak Çarşamba akşamı Atv ekranlarına gelecek. Kayı Bey'i olan Osman Bey'in amcası Dündar Bey ile Nikola'nın görüştüğünü öğrenmesi ve amcasını ip ile boğmaya çalışması Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanında merak uyandırdı. Hastalanan Bala Hatun'un Osman Bey'den isteği ise fragmanda dikkat çekti.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanında Dündar Bey'in ölüp ölmeyeceği merak dolu anlara sahne oldu. Targun Hatun'un Osman Bey'le ilgili planları ise yeni bölüm fragmanında heyecanlı anların sinyallerini verdi. 

KURULUŞ OSMAN 40. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kayı Obası'nın yeni beyini seçmek üzere kurulacak toya hazırlanırken, Dündar Bey bazı beyleri altınla kandırıp tarafına çeker. Osman, amcasının oyununu bozmayı başarıp Bey seçilirken, bu gelişme uç bölgesinde büyük coşkuyla karşılanır. Osman Bey'in, Bey olması üzerine köşeye sıkıştığını düşünen Nikola, sürpriz bir destekle yeniden güç kazanır. Dündar Bey, Toy'da yaşadığı hayal kırıklığının ardından yeni çareler ararken; Savcı Bey kendisini desteklediğini sandığı amcasının oyunu karşısında öfkelidir.

Müslüman olmaya karar veren Targun Hatun ise Osman Bey'i elde edebilmek için yeni bir plan kurar. Beylik emanetlerini teslim alan Osman Bey'in ilk icraatı ne olacak? Osman Bey, Dündar Bey'in oyununu nasıl bozacak? Dündar Bey, beylik sevdasından vazgeçecek mi? Savcı Bey, yaşadığı hayal kırıklığının ardından nasıl bir hamle yapacak? Nikola, Osman Bey'in Kayıların başına geçmesine nasıl karşılık verecek? Targun Hatun, Osman Bey'e duygularına gem vurabilecek mi? Flatyos, Kayı Obası'ndan kaçabilecek mi?

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle