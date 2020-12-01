Kuruluş Osman 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Kuruluş Osman yeni bölümde Kulucahisar Kalesi alınacak mı?

Kuruluş Osman 36. yeni bölümü ile 2 Aralık Çarşamba akşamı ATV ekranlarına gelecek. İkinci sezonu ile macerasına devam eden dizinin yeni bölüm öncesi yayınlanan 36. bölüm fragmanında Osman Bey'in Targun Hatun'la evlenip evlenmeyeceği merak dolu anlara neden oldu. Nikola'nın Yavlak Arslan'dan gelen buluşma teklifi karşısına kuacağı plan ise bu hafta heyecanlı anları ekranlara getirecek.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kuruluş Osman 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, fragmandan görüntüler;

"Siz istemeseniz de her gün düşman kalesi basacağım!"

Kuruluş Osman yeni bölümüyle yarın 20.00'de atv'de.@Kurulusosmanatv pic.twitter.com/XsvMWvBOq1 — atv (@atvcomtr) November 24, 2020

"O kaleden ya zaferle döneceğiz ya da şehit olacağız."

Kuruluş Osman yeni bölümüyle yarın 20.00'de atv'de. @Kurulusosmanatv #KuruluşOsman pic.twitter.com/Wt0fHpdiCF — atv (@atvcomtr) December 1, 2020

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zekice bir planla kaleye girerek Nikola'yı gafil avlayan Osman Bey, Bizans'a beklemedikleri bir darbe indirir. Flatyos, Osman Bey'in bu hamlesine cevaben en iyi adamlarını toplayarak Söğüt'e saldırı düzenlemek üzere harekete geçer. İnegöl'ü ele geçirmek amacındaki Yavlak Arslan ise Osman Bey'in tüm itirazlarına rağmen zaman kazanmak için Savcı Bey ve Dündar Bey'i elçi olarak Kulucahisar'a gönderir. Bala Hatun, Osman Bey tarafından Targun Hatun'u izlemekle görevlendirilirken, Aygül, Hazal Hatun'la yüzleşmek için fırsat kollamaktadır. Osman Bey, Söğüt'e yapılacak saldırıya engel olabilecek mi? Nikola ölecek mi? Savcı Bey ve Dündar Bey'i Kulucahisar Kalesi'nde ne bekliyor? Yavlak Arslan, İnegöl Kalesi'ni almayı başarabilecek mi? Bala Hatun, Targun Hatun'un sırrını çözebilecek mi? Sağlığı kötüye giden Ertuğrul Bey'in akıbeti ne olacak?