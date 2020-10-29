Kuruluş Osman 31. son bölüm kesintisiz ve tam izle - Kuruluş Osman 32. yeni bölüm fragmanı yayında!

Kuruluş Osman 31. bölümüyle 28 Ekim Çarşamba akşamı diziseverlerle buluştu. ATV ekranlarında yayınlanan ve ikinci sezonuyla izleyenlere heyecanlı anlar yaşatan Kuruluş Osman son bölümünde Nikola ve Flatyos'un Göktuğ'u zindana atması merak dolu anlara sahne oldu. Kuruluş Osman'ın yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Osman Bey'in yola çıkması dikkat çekti. Nikola'nın yeni planı ise haftayda dizide çarpıcı gelişmelerin yaşanacağının ipuçlarını verdi. İşte, Kuruluş Osman son bölümün tamamı ve yeni bölüm özeti.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM TAM VE KESİNTİSİZ İZLE

KURULUŞ OSMAN 31. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ertuğrul Bey’in Geyhatu’ya elçi gitme görevini Savcı Bey’e vermesi ile hayal kırıklığına uğrayan Osman Bey, babasının sözünü dinlemeyerek ağabeyinin peşine takılır. Dündar Bey’i Nikola ile anlaşma yapmakla görevlendiren Ertuğrul Bey, bu anlaşma ile obanın iki ateş arasında kalmasının önüne geçmek istemektedir ancak Nikola ve Flatyos, kurdukları tuzakla ve anlaşmadaki ‘kısasa kısas’ maddesini kullanarak Göktuğ’u zindana atar. Bamsı Bey’ın dönüşü ise Nikola ve Flatyos’un planlarına darbe vuracaktır. Osman Bey, kendisine kurulan oyunları bozabilecek mi? Göktuğ, zindandan kurtulabilecek mi? Bamsı Bey’in dönüşü Kayı Obası’nda dengeleri nasıl değiştirecek? Ertuğrul Bey’in Osman Bey’e olan tavrının sebebi ne? Savcı Bey, Geyhatu’yu ikna edebilecek mi? Yavlak Arslan’ın planına kim engel olacak?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kuruluş Osman'ın 32. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından yayınlandı. 4 Kasım tarihli Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanında Osman Bey'in Geyhatu'yu durdurmak için yola çıkması ve Nikola'nın planı damga vurdu. İşte, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanından görüntüler;