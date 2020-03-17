Kuruluş Osman 15. yeni bölüm fragmanı izle - Osman Bey Balgay ve Moğol kuvvetlerini tuzağa düşürüyor

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman 18 Mart Çarşamba akşamı 15. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Yeni bölüm öncesi ekranlara gelen Kuruluş Osman'ın yayınlanan fragmanında Balgay'ı tuzağa düşüren Osman Bey'in intikam planı heyecanlandırıcı gelişmelere damga vurdu. İşte, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ağabeyi Gündüz'ün Balgay tarafından tutsak edildiğini öğrenen Osman Bey, Alpleriyle birlikte Balgay'ın ve Moğol kuvvetlerini tuzağa düşürür. Dündar Bey, Moğollara verdiği tavizler yüzünden obada zor günler geçirirken, Samsa Çavuş'u da yanına alan Osman Bey, Moğollara ve Balgay'a karşı hamlesini yapar. Balgay'ı tuzağa düşüren Osman Bey, Moğollardan Kayıların intikamını alabilecek mi? Pusuya düşen Balgay'ın akıbeti ne olacak?

Osman Bey, Balgay tarafından işkence gören ağabeyi Gündüz Bey'in kurtarabilecek mi? Bala Hatun iyileşebilecek mi? Osman Bey, Dündar Bey'den nasıl hesap soracak? Samsa Çavuş ve Osman Bey yeniden buluşması dengeleri nasıl değiştirecek? Sofia'yı ele geçiren Osman Bey, nasıl bir oyun kuracak?