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Dizinin son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde;

Deniz, yeni kulÃ¼p anlaÅŸmasÄ±nÄ± karÄ±sÄ± ve kÄ±zÄ± ile kutlamak istediÄŸini sÃ¶yleyen AteÅŸ'e bÃ¼yÃ¼k bir parti vermeyi teklif etti.

BaÅŸÄ±na geleceklerden habersiz olan AteÅŸ, parti teklifini dÃ¼ÅŸÃ¼nmeden kabul etti.

Partinin her detayÄ±yla ilgilenen Deniz, camianÄ±n Ã¶nde gelen isimlerini Gaye'nin restoranÄ±ndaki kutlamaya davet etti.

Kusursuz baÅŸlayan parti, AteÅŸ ve Gaye'nin barkovizyonda yayÄ±nlanan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ile kabusa dÃ¶ndÃ¼.

Hem kocasÄ±nÄ± hem de Gaye'yi alt eden Deniz, geceye imzasÄ±nÄ± attÄ±.

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Gaye ve AteÅŸ'i ne yapacaklarÄ±nÄ± bilmez bir halde restoranda bÄ±rakan Deniz, arkasÄ±na bakmadan eve dÃ¶ndÃ¼.

YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸoku bir sÃ¼re atlatamayan AteÅŸ de karÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan eve doÄŸru yola Ã§Ä±ktÄ±.

KapÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ndeki valizleri gÃ¶ren AteÅŸ, son kez Deniz ile konuÅŸmak istedi. Kendini savunmaya Ã§alÄ±ÅŸan AteÅŸ'in her sÃ¶zÃ¼, her aÃ§Ä±klamasÄ± Deniz'den veto yedi.

DENÄ°Z, ATEÅž'i KAPININ Ã–NÃœNE KOYDU

Bana bunlarÄ± anlatmak için çok zamanÄ±n vardÄ± ama sen yalan söylemeyi tercih ettin...

Geceyi Samet'in evine geÃ§iren AteÅŸ, arkadaÅŸÄ±na bir gÃ¼n mutlaka affedileceÄŸini sÃ¶ylerken, aynÄ± dakikalarda Deniz boÅŸanma davasÄ± iÃ§in gerekli talimatlarÄ± verdi.

AteÅŸ'i yÄ±kan haber Samet ile birlikte gittiÄŸi restoranda geldi.

Deniz boÅŸanma davasÄ± açmÄ±ÅŸ. Tüm taÅŸÄ±nmazlara ve banka hesaplarÄ±na tedbir koydurmuÅŸ. Maddi ve manevi tazminat istiyor. Eli çok güçlü...

Deniz'den hesap sormak iÃ§in Ã§iftliÄŸe giden Gaye, tehditler savurdu.

DENÄ°Z, GAYE'YE AÄžZININ PAYINI VERDÄ°

AteÅŸ'i akÅŸam yemeÄŸi iÃ§in her zaman gittikleri restorana davet eden Deniz, kocasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne anlaÅŸmalÄ± boÅŸanma protokolÃ¼nÃ¼ koydu.

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'Ä°NSAN GÄ°BÄ° BOÅžANALIM'

Bunu imzalamazsan sen zararlÄ± çÄ±karsÄ±n, her ÅŸey ortalÄ±ÄŸa dökülür...

Gaye ile anlaÅŸmasÄ±nÄ± fesh eden Deniz, tazminat iÃ§in kimsenin beklemediÄŸi bir Ã§Ã¶zÃ¼m buldu.

Gaye, evine giderek geliÅŸmeleri haber veren Deniz'i AteÅŸ ile vurmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

Ben AteÅŸ'i kaybetmedim, terk ettim

Aslan'Ä±n velayetinin Narin'de kalmasÄ±nÄ± hazmedemeyen Ali, oÄŸlunu da alarak Antalya'ya doÄŸru yola Ã§Ä±ktÄ±. ÅžartlÄ± tahliyesinin bitmesine gÃ¼nler kalan Ali, polisler tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

ALÄ° YAKALANDI

Åžikayetinden vazgeÃ§mek iÃ§in Ã§iftlikten hisse talep eden Narin, isteÄŸine kavuÅŸtu. Ã‡ok geÃ§meden Ziya'nÄ±n yÃ¶nlendirmesi ile payÄ±nÄ± satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ±.

BÃ¼yÃ¼k bir hevesle aÃ§Ä±k arttÄ±rmaya katÄ±lan Ziya, karÅŸÄ±sÄ±nda rakip olarak Ali'yi gÃ¶rÃ¼nce ÅŸoke oldu.

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GÃ¼nÃ¼n sonunda Ã§iftliÄŸi satÄ±n alan kiÅŸi Ali oldu.

Selim'in sayÄ±lÄ± gÃ¼nlerinin kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenen Zeynep, aÅŸÄ±k olduÄŸu adamÄ± ameliyat olmaya ikna etti.

Deniz ile savaÅŸmaktana yorulan AteÅŸ, anlaÅŸmalÄ± boÅŸanmayÄ± kabul etti.

Ben hayatÄ±mÄ±n sonuna kadar beni affetmeni bekleyeceÄŸim

Dizinin finalinde;

Deniz kendi markasÄ± 'KraliÃ§e'yi hayata geÃ§irdi. YÄ±llarca Ã¼nlÃ¼ takÄ±mlarda top koÅŸturan AteÅŸ, bir okulda spor hocasÄ± olarak iÅŸe baÅŸladÄ±. Zeynep ile Selim, Ali ile Duygu evlendi.

BurasÄ± sizin ata topraÄŸÄ±nÄ±z. Bütün aileyi bir araya getirebilecek tek yer. Bunu bilin ve birbirinize sahip çÄ±kÄ±n evlatlarÄ±m. O zaman gözüm arkada kalmayacak

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