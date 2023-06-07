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Dizinin son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde;
Deniz, yeni kulÃ¼p anlaÅŸmasÄ±nÄ± karÄ±sÄ± ve kÄ±zÄ± ile kutlamak istediÄŸini sÃ¶yleyen AteÅŸ'e bÃ¼yÃ¼k bir parti vermeyi teklif etti.
BaÅŸÄ±na geleceklerden habersiz olan AteÅŸ, parti teklifini dÃ¼ÅŸÃ¼nmeden kabul etti.
Partinin her detayÄ±yla ilgilenen Deniz, camianÄ±n Ã¶nde gelen isimlerini Gaye'nin restoranÄ±ndaki kutlamaya davet etti.
Kusursuz baÅŸlayan parti, AteÅŸ ve Gaye'nin barkovizyonda yayÄ±nlanan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ile kabusa dÃ¶ndÃ¼.
Hem kocasÄ±nÄ± hem de Gaye'yi alt eden Deniz, geceye imzasÄ±nÄ± attÄ±.
Gaye ve AteÅŸ'i ne yapacaklarÄ±nÄ± bilmez bir halde restoranda bÄ±rakan Deniz, arkasÄ±na bakmadan eve dÃ¶ndÃ¼.
YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸoku bir sÃ¼re atlatamayan AteÅŸ de karÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan eve doÄŸru yola Ã§Ä±ktÄ±.
KapÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ndeki valizleri gÃ¶ren AteÅŸ, son kez Deniz ile konuÅŸmak istedi. Kendini savunmaya Ã§alÄ±ÅŸan AteÅŸ'in her sÃ¶zÃ¼, her aÃ§Ä±klamasÄ± Deniz'den veto yedi.
DENÄ°Z, ATEÅž'i KAPININ Ã–NÃœNE KOYDU
Bana bunlarÄ± anlatmak için çok zamanÄ±n vardÄ± ama sen yalan söylemeyi tercih ettin...
Geceyi Samet'in evine geÃ§iren AteÅŸ, arkadaÅŸÄ±na bir gÃ¼n mutlaka affedileceÄŸini sÃ¶ylerken, aynÄ± dakikalarda Deniz boÅŸanma davasÄ± iÃ§in gerekli talimatlarÄ± verdi.
AteÅŸ'i yÄ±kan haber Samet ile birlikte gittiÄŸi restoranda geldi.
Deniz boÅŸanma davasÄ± açmÄ±ÅŸ. Tüm taÅŸÄ±nmazlara ve banka hesaplarÄ±na tedbir koydurmuÅŸ. Maddi ve manevi tazminat istiyor. Eli çok güçlü...
Deniz'den hesap sormak iÃ§in Ã§iftliÄŸe giden Gaye, tehditler savurdu.
DENÄ°Z, GAYE'YE AÄžZININ PAYINI VERDÄ°
AteÅŸ'i akÅŸam yemeÄŸi iÃ§in her zaman gittikleri restorana davet eden Deniz, kocasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne anlaÅŸmalÄ± boÅŸanma protokolÃ¼nÃ¼ koydu.
Bunu imzalamazsan sen zararlÄ± çÄ±karsÄ±n, her ÅŸey ortalÄ±ÄŸa dökülür...
Gaye ile anlaÅŸmasÄ±nÄ± fesh eden Deniz, tazminat iÃ§in kimsenin beklemediÄŸi bir Ã§Ã¶zÃ¼m buldu.
Gaye, evine giderek geliÅŸmeleri haber veren Deniz'i AteÅŸ ile vurmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.
Ben AteÅŸ'i kaybetmedim, terk ettim
Aslan'Ä±n velayetinin Narin'de kalmasÄ±nÄ± hazmedemeyen Ali, oÄŸlunu da alarak Antalya'ya doÄŸru yola Ã§Ä±ktÄ±. ÅžartlÄ± tahliyesinin bitmesine gÃ¼nler kalan Ali, polisler tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Åžikayetinden vazgeÃ§mek iÃ§in Ã§iftlikten hisse talep eden Narin, isteÄŸine kavuÅŸtu. Ã‡ok geÃ§meden Ziya'nÄ±n yÃ¶nlendirmesi ile payÄ±nÄ± satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ±.
BÃ¼yÃ¼k bir hevesle aÃ§Ä±k arttÄ±rmaya katÄ±lan Ziya, karÅŸÄ±sÄ±nda rakip olarak Ali'yi gÃ¶rÃ¼nce ÅŸoke oldu.
GÃ¼nÃ¼n sonunda Ã§iftliÄŸi satÄ±n alan kiÅŸi Ali oldu.
Selim'in sayÄ±lÄ± gÃ¼nlerinin kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenen Zeynep, aÅŸÄ±k olduÄŸu adamÄ± ameliyat olmaya ikna etti.
Deniz ile savaÅŸmaktana yorulan AteÅŸ, anlaÅŸmalÄ± boÅŸanmayÄ± kabul etti.
Ben hayatÄ±mÄ±n sonuna kadar beni affetmeni bekleyeceÄŸim
Dizinin finalinde;
Deniz kendi markasÄ± 'KraliÃ§e'yi hayata geÃ§irdi. YÄ±llarca Ã¼nlÃ¼ takÄ±mlarda top koÅŸturan AteÅŸ, bir okulda spor hocasÄ± olarak iÅŸe baÅŸladÄ±. Zeynep ile Selim, Ali ile Duygu evlendi.
BurasÄ± sizin ata topraÄŸÄ±nÄ±z. Bütün aileyi bir araya getirebilecek tek yer. Bunu bilin ve birbirinize sahip çÄ±kÄ±n evlatlarÄ±m. O zaman gözüm arkada kalmayacak
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