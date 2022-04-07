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Kasaba Doktoru dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? Kasaba Doktoru dizisi oyuncu kadrosu

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Kasaba Doktoru dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir Kasaba Doktoru dizisi oyuncu kadrosu

Kasaba Doktoru dizisi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Yeni dizi Kasaba Doktoru, TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Her hafta cuma akşamları yayınlanacak olan dizide yolları şehre uzak Uluçınar Hastanesi’nde kesişen üç idealist doktorun öyküsü anlatılacak. Peki, Kasaba Doktoru dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

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Kasaba Doktoru dizisi oyuncuları arasında birçok ünlü isim bulunuyor. Kasaba Doktoru konusu ve oyuncu kadrosu araştırılmaya başlandı. Dizi, babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu ediniyor.

KASABA DOKTORU DİZİSİ OYUNCULARI

Kasaba Doktoru dizisi oyuncuları arasında Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı, Sinan Albayrak, Barış Yıldız, Özgün Karaman, Sinan Demirer, Tarık Uğur Özenbaş, Barış Yalçın, Özgür Cem Tuğluk, Alptekin Ertürk, Sultan Ulutaş, Fatih Yücebağ ve Vildan Atasever yer alıyor.

KASABA DOKTORU DİZİSİ KONUSU

Kasaba Doktoru’nda babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer (Deniz Can Aktaş) ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan’ın (Ozan Akbaba) şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananlar ele alınacak. Hakan Hoca, Ömer ve idealist doktor Leyla’yı (Hazal Subaşı) bir araya getiren bu kasaba hastanesinde, insanlara yardım etmek için elinden geleni yapan üç doktorun azimli mücadelesi gözler önüne serilecek.

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Kasaba Doktoru dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir Kasaba Doktoru dizisi oyuncu kadrosu

Yolları şehre uzak Uluçınar Hastanesi’nde kesişen üç idealist doktorun öyküsünü anlatacak olan dizinin başrol oyuncularından Deniz Can Aktaş, dizide genç Doktor Ömer karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

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