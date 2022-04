Deniz Can Aktaş kimdir, kaç yaşında? Kasaba Doktoru dizisinin Ömer’i…

Haberin Devamı

Deniz Can Aktaş’ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Kasaba Doktoru dizisi her hafta cuma akşamları ekrana gelecek. Dizide Ömer karakterine hayat veren Deniz Can Aktaş’ın daha önce oynadığı diziler arasında Avlu ve Aşk Ağlatır da yer alıyor.

DENİZ CAN AKTAŞ KİMDİR?

Deniz Can Aktaş 1993 yılında dünyaya gelmiştir. İlk defa kamera karşısına 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile çıkmıştır. Daha Sonra Hayat Bazen Tatlıdır, Neredesin Birader ve Avlu projelerinde yer almıştır.

Avlu dizisindeki performansı ile dikkat çeken başarılı oyuncu en son Aşk Ağlatır dizisinde Yusuf karakterine hayat vermiştir.

DENİZ CAN AKTAŞ’IN OYNADIĞI DİZİLER

Aşk Ağlatır- Yusuf Eren

Avlu- Alp Öztürk

Neredesin Birader- Ali

Hayat Bazen Tatlıdır – Burak (Ronaldo)

Tatlı Küçük Yalancılar (Seçkin)