Kasaba Doktoru nerede çekiliyor? Uluçınar Hastanesi nerede? İşte detaylar

Kasaba Doktoru dizisinin nerede çekildiği merak ediliyor. Oyuncuları arasında Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı ve Vildan Atasever’in de bulunduğu Kasaba Doktoru bu akşam başlıyor. Dizinin çekimleri İstanbul’da gerçekleştiriliyor. Henüz hastanenin nerede olduğu, plato olup olmadığı hakkında bir açıklama yapılmadı. İşte dizi hakkında bilgiler