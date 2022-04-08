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Kasaba Doktoru nerede çekiliyor? Uluçınar Hastanesi nerede? İşte detaylar

#Kasaba Doktoru#Kasaba Doktoru Dizisi#Uluçınar Hastanesi

Kasaba Doktoru dizisi bu akşam yayın hayatına başlayacak. İlk bölümü ile saat 20:00’de ekrana gelecek olan Kasaba Doktoru dizisi merak konusu haline geldi. Dizide, yolları şehre uzak Uluçınar Hastanesi’nde kesişen üç idealist doktorun öyküsünü anlatılacak. Peki, Kasaba Doktoru nerede çekiliyor? Uluçınar Hastanesi nerede?

1/3Kasaba Doktoru nerede çekiliyor Uluçınar Hastanesi nerede İşte detaylar

Kasaba Doktoru dizisinin nerede çekildiği merak ediliyor. Oyuncuları arasında Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı ve Vildan Atasever’in de bulunduğu Kasaba Doktoru bu akşam başlıyor. Dizinin çekimleri İstanbul’da gerçekleştiriliyor. Henüz hastanenin nerede olduğu, plato olup olmadığı hakkında bir açıklama yapılmadı. İşte dizi hakkında bilgiler

2/3KASABA DOKTORU DİZİSİ KONUSU

KASABA DOKTORU DİZİSİ KONUSU

Yolları şehre uzak Uluçınar Hastanesi’nde kesişen üç idealist doktorun öyküsünü anlatacak olan dizinin başrol oyuncularından Deniz Can Aktaş, dizide genç Doktor Ömer karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Cesur ve inatçı bir karakter olan Ömer, babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar vermiş ve mesleğine duyduğu aşk sayesinde geleceği parlak bir hekim olarak sivrilmiş genç bir doktor.

3/3Kasaba Doktoru nerede çekiliyor Uluçınar Hastanesi nerede İşte detaylar

Yaşadığı olaylar neticesinde kendini Uluçınar Hastanesi’nde bulan Ömer, burada aşık olduğu Leyla ve usta cerrah Hakan ile birlikte hayatını tümüyle değiştirecek bir hikayeye dahil olacak.

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#Kasaba Doktoru#Kasaba Doktoru Dizisi#Uluçınar Hastanesi