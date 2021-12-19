Kanal D’ye ödül yağdı…Yargı’ya 3 ödül birden…

Haberin Devamı

Yargı’ya 3 ödül birden…

Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı her Pazar akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen dizisi Yargı ödüle layık görüldü. Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Kulübü öğrencilerinin düzenlendiği 11. İTÜ Sosyal Medya Ödülleri’nin dün akşam gerçekleşen töreninde ‘Yargı’; En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi

Dizi kategorilerinde ödül aldı.

‘Yargı’ dizisi İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübü öğrencileri tarafından düzenlenen 11. İTÜ Sosyal Medya Ödülleri’nde pek çok ödüle layık görüldü. Kaan Urgancıoğlu, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanırken Pınar Deniz ise En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Üniversiteli gençler ‘Yargı’ dizisini ise En İyi Dizi kategorisinde ödüllendirdi. Törene dizinin başrol oyuncularından Pınar Deniz’in yanı sıra dizinin yönetmeni Ali Bilgin, senaristi Sema Ergenekon ve idari yapımcısı Suzan Güverte katıldı. Kaan Urgancıoğlu sette olduğu için törene gelemediğinden bir video göndererek üniversite öğrencilerine teşekkürlerini iletti.

“Magazin D” En İyi Magazin programı seçildi…

Haberin Devamı

Kanal D’nin, sunuculuğunu Tara de Vries’in yaptığı magazin programı Magazin D’de gecede ödüle layık görüldü. En iyi magazin programı seçilen Magazin D’nin ödülünü ise programın sunucusu Tara de Vries aldı.

