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Kanal D'den yeni sezona görkemli başlangıç...

Güncelleme Tarihi:

#Kanal D#KANAL D Yeni Sezon#Yargı
Kanal Dden yeni sezona görkemli başlangıç...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2022 11:39

Türkiye’nin kanalı Kanal D, 8 Eylül Perşembe akşamı Kemer Country Orman Evi’nde gerçekleştirilen muhteşem bir organizasyonla yeni yayın dönemine “merhaba” dedi.

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Yargı, Camdaki Kız, Üç Kız Kardeş, Seversin ve Arka Sokaklar isimli dizileri ile geçtiğimiz sezona damga vuran, yeni yayın döneminde de O Kız ve günlük dizi Aşk ve Umut’u ekrana getirecek olan Kanal D’nin bu özel gecesine ilgi çok büyüktü.

Şarkılar Bizi Söyler, Arda İle Omuz Omuza, Neler Oluyor Hayatta, Gelinim Mutfakta, Arda’nın Mutfağı ve Magazin D gibi programlarıyla izleyiciden tam not alan; canlı bağlantılarıyla, özel haberleriyle gündemi aktaran Kanal D, yeni yayın dönemine iddialı bir giriş yaptı.

MEDYA VE İŞ DÜNYASI KANAL D YENİ YAYIN DÖNEMİ LANSMAN GECESİNDE BULUŞTU…

Kanal D’nin ev sahipliğini yaptığı geceye Demirören Medya yöneticileri ve çalışanları, tüm dizi oyuncuları ekipleri, program sunucuları, haber spikerleri, influencerlar, medya ve iş dünyasının önemli isimleri katıldı. Yoğun ilgi gören geceye katılan misafirler bol bol fotoğraf çektirmeyi ve dans etmeyi ihmal etmedi.

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Kanal Dden yeni sezona görkemli başlangıç...

MURAT YANCI DEMİRÖREN MEDYA TV GRUP BAŞKANI

TÜRKİYE’NİN KANALI KANAL D!

Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı’nın konuklara “Hoş geldiniz” konuşması ile başlayan gece, Radyo D sunucusu Ceyhun Yılmaz ile devam etti. Gecede Kanal D’nin 29 yıllık hikayesinin anlatıldığı özel bir film misafirler ile paylaşıldı. Yaşanan bu nostalji rüzgarının ardından, Kanal D yeni sezon tanıtım filmi ilk kez konuklarla buluştu ve büyük beğeni kazandı.

Kanal Dden yeni sezona görkemli başlangıç...

Kanal D renklerinde yüzlerce balonun gökyüzünde süzüldüğü lansman gecesinde görsel bir şölen yaşandı. Yeni sezonu tüm misafirleriyle birlikte karşılayan Kanal D’nin lansman gecesine eğlenceli performanslar eşlik etti.

Kanal Dden yeni sezona görkemli başlangıç...

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Enstrümantal müziği dans ve koreografi ile harmanlayan TriOnStage’in müzik ziyafetiyle başlayan gecede Alya ve Grup Suxe en sevilen şarkıları seslendirdi.

Türkiye’nin kanalı Kanal D, katılımcıların keyifli anlar yaşadığı, unutulmayacak bir geceyle yeni sezonu karşıladı.

Kanal Dden yeni sezona görkemli başlangıç...
ARKA SOKAKLAR EKİBİ...
Kanal Dden yeni sezona görkemli başlangıç...
O KIZ EKİBİ
Kanal Dden yeni sezona görkemli başlangıç...
CAMDAKİ KIZ EKİBİ
Kanal Dden yeni sezona görkemli başlangıç...
SEVERSİN EKİBİ
Kanal Dden yeni sezona görkemli başlangıç...

ERDİ IŞIK - SEMA ERGENEKON - KEREM ÇATAY - ALİ BİLGİN
Kanal Dden yeni sezona görkemli başlangıç...

ERKAN PETEKKAYA - DİLİN DÖĞER - CENGİZ ORHONLU - SEZİN AKBAŞOĞLULLARI
Kanal Dden yeni sezona görkemli başlangıç...

DİDEM PETEKKAYA - ERKAN PETEKKAYA
Kanal Dden yeni sezona görkemli başlangıç...

ANDY O'CONNELL - CHLOE LOUGHN
Kanal Dden yeni sezona görkemli başlangıç...

MELODİ ELBİRLİLER - ARDA TÜRKMEN
Kanal Dden yeni sezona görkemli başlangıç...

MELİSA BERBEROĞLU - ÖZGÜ KAYA - ALMİLAADA
Kanal Dden yeni sezona görkemli başlangıç...

İLKER İNANOĞLU
Kanal Dden yeni sezona görkemli başlangıç...

HAKAN DİNÇKOL - CEMRE KURUM
Kanal Dden yeni sezona görkemli başlangıç...

İLAYDA ALİŞAN
Kanal Dden yeni sezona görkemli başlangıç...

MERVE DİNÇKOL
Kanal Dden yeni sezona görkemli başlangıç...

NUR TUĞBA NAMLI
Kanal Dden yeni sezona görkemli başlangıç...

NERGİS KUMBASAR
Kanal Dden yeni sezona görkemli başlangıç...
NURSEL ERGİN
Kanal Dden yeni sezona görkemli başlangıç...

POLAT YAĞCI
Kanal Dden yeni sezona görkemli başlangıç...

PINAR DENİZ - KAAN URGANCIOĞLU
Kanal Dden yeni sezona görkemli başlangıç...

TARA DE VRİES
Kanal Dden yeni sezona görkemli başlangıç...

ŞEVVAL ŞİRİN
Kanal Dden yeni sezona görkemli başlangıç...

ÖZGÜ KAYA - BERKER GÜVEN
Kanal Dden yeni sezona görkemli başlangıç...

ÖZLEM YILDIZ
Kanal Dden yeni sezona görkemli başlangıç...

BURAK SAĞYAŞAR
Kanal Dden yeni sezona görkemli başlangıç...

AVNİ DANYAL
Kanal Dden yeni sezona görkemli başlangıç...

AŞK VE UMUT DİZİSİ FURKAN OKUMUŞ - EDA ELİF BAŞLAMIŞLI

 

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#Kanal D#KANAL D Yeni Sezon#Yargı

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