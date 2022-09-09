Kanal D'den yeni sezona görkemli başlangıç...

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Yargı, Camdaki Kız, Üç Kız Kardeş, Seversin ve Arka Sokaklar isimli dizileri ile geçtiğimiz sezona damga vuran, yeni yayın döneminde de O Kız ve günlük dizi Aşk ve Umut’u ekrana getirecek olan Kanal D’nin bu özel gecesine ilgi çok büyüktü.

Şarkılar Bizi Söyler, Arda İle Omuz Omuza, Neler Oluyor Hayatta, Gelinim Mutfakta, Arda’nın Mutfağı ve Magazin D gibi programlarıyla izleyiciden tam not alan; canlı bağlantılarıyla, özel haberleriyle gündemi aktaran Kanal D, yeni yayın dönemine iddialı bir giriş yaptı.

MEDYA VE İŞ DÜNYASI KANAL D YENİ YAYIN DÖNEMİ LANSMAN GECESİNDE BULUŞTU…

Kanal D’nin ev sahipliğini yaptığı geceye Demirören Medya yöneticileri ve çalışanları, tüm dizi oyuncuları ekipleri, program sunucuları, haber spikerleri, influencerlar, medya ve iş dünyasının önemli isimleri katıldı. Yoğun ilgi gören geceye katılan misafirler bol bol fotoğraf çektirmeyi ve dans etmeyi ihmal etmedi.

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MURAT YANCI DEMİRÖREN MEDYA TV GRUP BAŞKANI

TÜRKİYE’NİN KANALI KANAL D!

Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı’nın konuklara “Hoş geldiniz” konuşması ile başlayan gece, Radyo D sunucusu Ceyhun Yılmaz ile devam etti. Gecede Kanal D’nin 29 yıllık hikayesinin anlatıldığı özel bir film misafirler ile paylaşıldı. Yaşanan bu nostalji rüzgarının ardından, Kanal D yeni sezon tanıtım filmi ilk kez konuklarla buluştu ve büyük beğeni kazandı.

Kanal D renklerinde yüzlerce balonun gökyüzünde süzüldüğü lansman gecesinde görsel bir şölen yaşandı. Yeni sezonu tüm misafirleriyle birlikte karşılayan Kanal D’nin lansman gecesine eğlenceli performanslar eşlik etti.

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Enstrümantal müziği dans ve koreografi ile harmanlayan TriOnStage’in müzik ziyafetiyle başlayan gecede Alya ve Grup Suxe en sevilen şarkıları seslendirdi.

Türkiye’nin kanalı Kanal D, katılımcıların keyifli anlar yaşadığı, unutulmayacak bir geceyle yeni sezonu karşıladı.