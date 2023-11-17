İrem Helvacıoğlu: Hayata karışmak için garsonluk yaptım

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Oyuncu, liseden mezun olduktan sonra birçok işte çalıştığını anlattı: “Bir kafede garsonluk yaptım. Daha sonra bir mağazada tezgahtar ve kasiyerdim. Deneyim olarak görüyorum. Yaşadığım yer, korunaklı alanımdı. Konfor alanımın dışına çıkmak istedim. İnsanlarla nasıl konuşulacağını gördüm. Mücadele edebilmek, hayata karışmak istedim. Konservatuvar için kafede çalışmayı bıraktım.” Helvacıoğlu, kadınların hep güçlü görünmek zorunda olduğunu da vurguladı: “Bu sadece bizim ülkemizin değil, dünyanın problemi. Kadın hep güçlü olmak zorunda. Kadın hep mücadele edip her şeyle baş etmek zorunda. Kadınlara dair acı hikâyelerse hep devam ediyor.”

