Metin'in ölümü herkesi yasa boğdu... Ilgaz babasının katilini yakaladı!

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Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın,Ayşen Sezerel, Ulvi Kahyaoğlu, Müge Bayramoğlu, Çağla Demir, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin ve Tolga Canbeyli gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.

Dizinin yeni bölümünde;

Legus Operasyonu’na katılan ekipler suçluları tek tek yakaladı. Cellat Kadir’in saklandığı villaya baskına giden Metin Başkomiser ve Savcı Efe çatışmaya girdi.

Efe Savcı kolundan vuruldu. Metin Başkomiser, Cellat Kadir’i yakaladı. Yanına aldığı bir polis memuruyla Kadir’i karakola götüren Metin, yolda saldırıya uğradı.

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Hain saldırıda Metin ve yanındaki polis şehit oldu. Olay yerine giden Eren Komiser, Başkomiser Metin’i yerde kanlar içinde gördü.

Eren’in peşinden giden Ilgaz ve Ceylin de Metin’in öldüğünü anlayınca gözyaşlarına boğuldular. Ilgaz’ın babasına sarıldığı anlar izleyenleri duygulandırdı.

Metin’in ölümü bütün ekibi üzüntüye boğdu. Ilgaz ve Ceylin ne yapacağını bilemeyip çaresiz kaldı.

Kardeşi Defne’nin okuluna giden Ilgaz, ona babalarının öldüğünü söyledi. Abi kardeşin gözyaşları ekrana yansıdı.

Daha sonra eve giden ekip Metin’in ölüm haberini Merdan dedeye ve Çınar’a da söyledi. Oğlunun öldüğünü öğrenen Merdan fenalık geçirdi.

Haber ajansları Metin Kaya’nın şehit olduğu haberini geçti. Acı haberi duyan Yekta, Ilgaz ve Ceylin’in yanına gitti.

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Babasının nasıl şehit olduğunu anlatan Ilgaz, pusuya düştüğünü söyledi. Defne de babasının ölümünden abisi Ilgaz’ı sorumlu tuttu.

Bütün teşkilat suçluların peşine düştü. Ilgaz babasının katillerini bulmak için her ipucunu araştırmaya başladı.

Cellat Kadir ve eski eşine yardım eden Başsavcı Nadide yolun sonuna geldi. Eski eşi Nadide’den her şeyi itiraf etmesini istedi. İkili tartışırken kapı çaldı ve yaralı halde Cellat Kadir içeri girdi.

Doktor Aykut Öngöreme ve Cellat Kadir’in zorla tuttuğu kadınların ifadeleri alındı.

Büyük acılar yaşayan kadınlar konuşurlarsa ölmekten korktuklarını söylediler.

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Ceylin de doktorun yakalandığını ve cezaevine gönderileceğini söyledi.

Doktor Aykut’u sorguya alan Ilgaz, Kadir’in nerede olduğunu sordu. İstediği cevabı alamayan Ilgaz, doktoru hırpaladı.

Başsavcı Nadide hakkında şikayette bulunan Ilgaz, gelişmeleri takip etti. Nadide’nin şüpheli hareketleri tüm birimleri harekete geçirdi.

Babasının ölümüyle yıkılan Ilgaz’a eşi ve kızı Mercan destek oldu. Babasını ağlarken gören Mercan ‘sen ağlarsan ben de ağlarım’ sözleriyle Ilgaz’a sarıldı.

Metin Başkomiser ve yanında şehit düşen polis memuruna cenaze töreni düzenlendi. Törende Kaya Ailesi gözyaşlarına boğuldu.

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Tedavisinin ardından kaçış planı yapan Cellat Kadir, kardeşini bırakıp gitti. Boşluktan faydalanan Nadide de evi terk etti. Efe’yi arayan Nadide, kimseye bir şey söylemeden yanına gelmesini istedi.

Komiser Eren’e gelen bilgi sonrası Kadir’in kaldığı rezidansa baskın düzenlendi. Ekip içeride kimseyi bulamadı.

Efe Savcı, Nadide’nin gönderdiği buluşma noktasına gitti. Başsavcı Nadide, Efe’ye torunu olduğunu söyledi: ‘Ben senin anneannenim. Annen, kızım Sedef seni doğurduktan sonra öldü. Canına kıydı. Baban hayatta ama sen doğduğunda o hapisteydi, tecavüzden! Ben ne yapacağımı bilemedim, kızımı kaybettiğim için senin sevgine yer açamadım. O yüzden de seni esirgeme kurumuna verdim. Ama sonra vicdan beni yedi bitirdi. Yanımda ol istedim Efe yanımda ol! Uzaktan da olsa seni hep sevdim.’

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Başsavcı Nadide’nin söylediklerini dinleyen Efe, ‘Bu sevmek değil yanında olmak da değil bu suçluluk duygusu, keşke hiç anlatmasaydınız. Bu kötülük, sevgi hiç değil’ sözleriyle tepki gösterdi.

Olay yerini Ilgaz’a da söyleyen Efe, Nadide’nin yakalanmasını sağladı. Ilgaz, Nadide’ye Cellat Kadir’in yerini sordu. Ilgaz ve ekibi Kadir’in İskenderun’dan Kıbrıs’a geçeceğini öğrendi.

Trafik kontrol noktasında polislerden kaçan Cellat Kadir’in peşine ekipler düştü. Köşeye sıkışan Kadir, Ilgaz’la karşı karşıya geldi. Metin Komiser’in son anlarını anlatan Kadir, ‘Baban çok cesur adamdı, onurlu adamdı. Öleceğini bildiği halde silahına davrandı ateş etti.’ dedi.

Kadir’i yakalayan Ilgaz, tetiği çekip çekmeme konusunda kararsız kaldı. Dizinin final sahnesinde silahın ateşlendiği duyuldu.