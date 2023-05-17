İhaneti öğrendi, kararını verdi: Boşanıyorum!

Haberin Devamı

Dizinin yeni bölümünde;

Gaye'nin sürpriz ziyareti ile neye uğradığını şaşıran Ateş, Samet'in telefonuyla Deniz'in otele gelmek üzere olduğunu haber aldı.

Panikle Gaye'yi odadan gönderen Ateş, belli etmese de Deniz'in gelişine sevindi. Karı-koca uzun zaman sonra aralarındaki buzları eritmeyi başardı.

Deniz'in duşta olduğu sırada Gaye'den gelen telefonu açan Ateş, onu otelden hemen ayrılması konusunda uyardı.

Ancak Deniz'in Gaye'yi görmemesi için her yolu deneyen Ateş, bunda başarılı olamadı. Deniz son anda Gaye'yi gördü.

Haberin Devamı

Maçtaki çıkışı Ateş'in kariyerine balta vurdu. Oyuncusunu görüşmeye çağıran başkan, ona yeni sezonda sözleşme yenilemeyeceğini söyledi.

Sezon sonunda kulüple ilişiğin kesilecek

Aslan'ın Ali'nin çocuğu olmadığını öğrenen Deniz, Narin'e hayatlarından çıkıp gitmek için ne istediğini sordu.

Narin'in teklifi Zeynep'i çıldırttı.

Çiftliğin dörtte birini istiyorum. Siz sordunuz ben söyledim. Madem kendiniz kaşındınız, sonuçlarına katlanacaksınız.

Elindeki fotoğrafla Gaye'yi çiftlikle yaptığı anlaşmadan vazgeçirmek isteyen Ziya, bunda başarılı olamadı.

Ateş'in maçtaki kavga görüntülerini izleyen Deniz, tribündeki Gaye'yi fark etti.

DENİZ, GAYE'NİN YALANINI YAKALADI

Evine gidip Gaye'nin ağzını yoklayan Deniz, istediği cevabı alamayınca oteli arayıp kayıtları kontrol etti.

Çok geçmeden Gaye ile aynı tarihte, aynı otelde kaldıklarını öğrendi.

Yaptığı iş görüşmesi başarısızlıkla sonuçlanan Ateş, öfkeyle masadan kalktı.

Ateş'in keyfini düzeltecek telefon bir kez daha Gaye'den geldi.

GAYE, ATEŞ'İ YUMUŞAK KARNINDAN VURDU

Ateş ve Gaye arasında bir ilişki olduğundan şüphelenen Deniz, düşüncelerini Zeynep ile paylaştı.

Haberin Devamı

Aslan'ı okula götürmek için evden çıkan Narin, Deniz ve Zeynep'e istediği mesajı verdi.

Aslan olmayınca Ali'nin ne duruma geleceğini gördünüz mü? Eliniz kolunuz bağlı bana istediğimi vereceksiniz...

Sağlık durumu nedeniyle Zeynep'i kendisinden uzak tutmaya çalışan Selim, yaptıklarının hata olduğunu anladı.

Zeynep'i geri kazanmak için çiftliğe giden Selim, ona evlenme teklif etti.

EVLEN BENİMLE!

Gaye ile Ateş arasındaki düğümü çözmeye çalışan Deniz, gece yarısı eski fotoğrafları karıştırdı ve ikilinin birlikte çekilen karelerini buldu.

Zeynep ile Narin'in pazarlığını duyan Ali, Aslan'ın kendi oğlu olmadığını öğrendi.

ALİ'Yİ YIKAN GERÇEK

Babam haklıymış, ciğeri beş para etmez adamın tekiyim ben. Bir tek Aslan mutlu ediyordu beni, onun da babası değilmişim işte...

İtalya'daki kulübün teklifini reddettiğini söylemek için Gaye'nin evine giden Ateş, Deniz'in kendisini takip ettiğinden habersizdi.

Haberin Devamı

Dizinin final sahnesinde;

Bütün taşları yerine oturtan Deniz, avukat Mahir'i aradı: