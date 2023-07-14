İbrahim Tatlıses: Zayıfla demek şiddet mi?

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Tatlıses dün ise “Beyaz Magazin” programına bağlanarak yanlış anlaşıldığını söyledi:

“Oyuncu kıza zayıfla demek şiddet mi? Kız iyi bir oyuncu. Fakat şişman. Görsel olarak iyi görünmüyor. Zayıf olmakta yarar var. Herhangi bir art niyetim yok.” Geçmişteki kadına şiddet olaylarından anılmaktan rahatsız olduğunu da belirten Tatlıses, “Zamanında yaptığım hatalardan dolayı herkesten özür diledim. Geçmişte olan her şey karşıma çıkıyor. Kadına şiddet olur mu? Keşke zamanında yapmasaydım” diye konuştu.

7 çocuk sahibi olan sanatçı, bir çocuk daha istediğini açıkladı:

“Yalnız kalmayacağım, bir çocuk daha yapacağım. Çatlayın, patlayın.”