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Hollywood’un usta ismi hayatını kaybetti

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#Tom Wilkinson#The Full Monty#George Clooney
Hollywood’un usta ismi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2023 10:00

The Full Monty, Shakespeare In Love ve In The Bedroom gibi filmlerle tanınan İngiliz aktör Tom Wilkinson 75 yaşında hayatını kaybetti. Usta aktör uzun sinema kariyerinde birçok ödül kazanmış iki kez de Oscar’a aday olmuştu.

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Wilkinson 1997 yapımı The Full Monty ile Bafta kazanmış ve 26 yıl sonra filmin televizyon için uyarlanan dizisinde de rolünü tekrar canlandırmıştı. Usta aktör toplamda altı Bafta adaylığının yanı sıra Michael Clayton ve In The Bedroom ile iki Oscar adaylığı elde etti.

Yapılan açıklamada, Tom Wilkinson’ın eşi ve ailesiyle birlikte evindeyken aniden öldüğü belirtildi. Ölüm sebebi ise henüz açıklanmadı.

Wilkinson'la 2007 yapımı Michael Clayton'da birlikte rol alan George Clooney, aktörü "zarafetin timsali" olarak övdü. Variety dergisine verdiği demeçte rol arkadaşına övgüler yağdıran Clooney: "Tom her projeyi daha iyi hale getirdi. Her oyuncuyu daha iyi yaptı. O zarafetin timsaliydi ve hepimiz onu çok özleyeceğiz." sözleriyle üzüntüsünü paylaştı.

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Toplamda 130'dan fazla film ve TV yapımında yer alan Wilkinson, 1995 yapımı Sense and Sensibility ve 2013 yapımı Belle gibi dönem dramalarında olduğu kadar, 1998'de Jackie Chan'in karşısında Rush Hour ya da 2008'de Guy Ritchie'nin RocknRolla'sı gibi filmlerde suç dehalarını canlandırırken de çok başarılı performanslar sergiledi.

Hollywood’un usta ismi hayatını kaybetti

Ayrıca 2008 yapımı mini dizi John Adams'ta ABD'li politik figür Benjamin Franklin'i canlandırarak Emmy ödülü ve The Kennedys'te John F Kennedy'nin babası Joe rolüyle Emmy adaylığı kazandı. 2014'te Selma filminde Başkan Lyndon B Johnson'ı canlandırdı ve The Grand Budapest Hotel ve Girl with a Pearl Earring filmlerinde rol aldı.

Usta aktörün cumartesi günü hayatını kaybettiği, ailesi adına menajeri tarafından paylaşılan bir açıklamayla doğrulandı. İngiliz Film Ansiklopedisi'ne göre Wilkinson, "içsel acıyı aktarma konusunda -birçoğu arasında- dikkate değer bir yeteneği olan” önemli bir karakter oyuncusuydu.

The Full Monty'de Wilkinson'la birlikte rol alan Robert Carlyle onu "büyük bir oyuncu, gerçek bir dev yetenek ve sadece kendi kuşağının değil tüm kuşakların en iyilerinden biri" olarak tanımladı.

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Tom Wilkinson, Kraliyet Dramatik Sanat Akademisi'nde (RADA) eğitim aldıktan sonra tiyatro ve televizyon çalışmalarına yöneldi. İlk büyük ekran rolünü 1986 yılında Jeffrey Archer'ın çok satan romanından uyarlanan First Among Equals adlı mini dizide aldı.

Hollywood’un usta ismi hayatını kaybetti

O projede birlikte kamera karşısına geçtiği Diana Hardcastle ile 1988'de evlendi. Çift 2011'de The Kennedys ve 2014'te aksiyon filmi Good People'da da karı koca rolünü karşılıklı oynamıştı. Çiftin Alice ve Molly adında iki kızları vardı.

Wilkinson, ekran dışında da ayakları yere basan ve ünü reddederek kendi halinde yaşamayı seçen biri olarak tanınıyordu. Bir röportajında şöyle “Sokağa çıkıp rahatça gezmeyi ve tanınmamayı çok seviyorum".  2005 Yeni Yıl Onur Ödülleri'nde Tom Wilkinson, tiyatroya ve sinemaya hizmetlerinden dolayı Britanya İmparatorluğu Nişanı (OBE) ile onurlandırılmıştı.

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#Tom Wilkinson#The Full Monty#George Clooney

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