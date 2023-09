Hollywood'da aylardır süren grev bitti... Peki şimdi ne olacak?

Haberin Devamı

Hollywood'da sinema ve dizi sektöründe çalışan senaristlerin kurduğu Amerika Yazarlar Birliği (WGA) sendika liderlerinin grevi sonlandırmaya oy birliğiyle karar verdiğini duyurdu.

WGA'nın 11 bin 500 üyesi grevin bitişiyle birlikte ücret artışı ve yapay zekanın sektördeki kullanımına karşı güvenceleri içeren 3 yıllık anlaşmayı imzalayacak. Oylamanın 2-9 Ekim arasında yapılması bekleniyor. stüdyolarla yapılan bu anlaşmanın reddedilme seçeneği de var ancak bu neredeyse imkansız bir ihtimal gibi görünüyor.

Senaristlerin grevi 2 Mayıs'ta başlamış, Ekran Oyuncuları Derneği (SAG - AFTRA) de 13 Temmuz'da greve katılmıştı. Sektörün son 60 yıldır gördüğü en büyük ve uzun toplu eylem olan grev nedeniyle film ve televizyon yapımları büyük ölçüde durmuştu.

Haberin Devamı

Grev nedeniyle duran dünyaca ünlü Amerikan yapımları arasında The Handmaid's Tale, Hacks, Severance, Yellowjackets, The Last of Us, Stranger Things ve bazı gece şovları da bulunuyor. Grevin sonlanmasıyla bu yapımlardan bazılarının yeniden ekranlara dönmesi bekleniyor.

Ancak WGA'nın grevi sona erdirmesi, Hollywood'da her şeyin normale döndüğü anlamına gelmiyor çünkü temmuz ayında greve çıkan oyuncular sendikası hâlâ grevde. Oyuncular da senaristler gibi ücretlerinin yükseltilmesini, çalışma, sağlık ve emeklilik koşullarının iyileştirilmesini istiyor.

Grev yapan oyuncular bu taleplerin dışında gelecekteki televizyon yapımları ve filmlerde yapay zeka kullanımına karşı kendilerine bazı korumalar sağlanmasını da istiyor.

"Çifte" grevin ABD ekonomisine yaklaşık 5 milyar dolar zarara mal olduğu tahmin ediliyor. Grev, California eyaletinin ekonomisine de milyarlarca dolarlık darbe indirdi. Senaristlerin grevinden gıda ikram ve kostüm şirketleri, marangozlar ve kameramanlar gibi birçok farklı sektör de etkilendi.