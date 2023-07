Hollywood kepenk kapattı! 63 yıldır böylesi görülmemişti: Yıldız oyuncular Oppenheimer galasını terk edip greve katılmaya gitti

HOLLYWOOD TARİHİNDE BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ GÜNLER YAŞANACAK

Dünya sinemasının kalbinin attığı, endüstrinin merkezi Hollywood’u oldukça ilginç ve sıkıntılı olacağı kesin günler bekliyor. ABD'de senaristler birliği WGA (Writers Guild of America) 2 Mayıs'ta greve gitmişti. WGA'nın 11 bin 500 üyesinin stüdyo şirketleri ile yapılan ücret görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından gittiği grev sürüyor. Bu grev, 2088’de sona eren ve Hollywood’u adeta kilitleyen senarist grevinden 15 yıl sonra yeniden benzer bir süreci başlatmıştı.

Merakla beklenen Oppenheimer filminin İngiltere galası alışıldık şekilde başladı, yönetmen ve oyuncular kırmızı halıda pozlarını verdi, gülüp eğlendi

Hollywood’un oyuncular sendikası SAG-AFTRA’nın da (The Screen Actors Guild-American Federation of Radio and Television Artists) dün greve dahil olduğunu açıklamasıyla birlikte işler tamamen içinden çıkılmaz bir hale gelmiş oldu. Bu iki sendikanın greve birlikte katılması kararı 1960’dan beri yani 63 yıldır ilk kez görülen bir durum. Ve bu deyim yerindeyse Hollywood’un tamamen “kepenk kapatması” anlamına geliyor. Filmin yönetmeni Christopher Nolan'a ve yıldızlarla dolu kardosuna ilgi büyük oldu

SENARİST VE OYUNCU BİRLİKLERİ DEV ŞİRKETLERLE ANLAŞMA SAĞLAYAMADI: HOLLYWOOD KEPENK KAPATIYOR!

Senarist ve oyuncu sendikaları bir süredir içinde Paramount, Sony, Universal, Walt Disney ve Warner Bros gibi dev stüdyoları, ABC, CBS, FOX ve NBC gibi ulusal kanalları ve Netflix, Apple TV+, Amazon gibi streaming hizmeti veren dijital platformları da bulunduran Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (Alliance of Motion Picture and Television Producers – AMPTP) ile müzakere içindeydi. Senaristler de oyuncular da sendikaları aracılığıyla hem ücret eşitsizlikleri hem de film ve dizi prodüksiyonlarında yapay zekâ kullanımı gibi konularda anlaşma sağlamaya çalıştı ancak Hollywood’un dev şirketleri bu anlaşmaya yanaşmadı. Hollywood'da senaristlerin başlattığı ve oyuncuların da dün katılma kararı aldığı grev dünya çapında büyük bir etki yaratacak: Dev prodüksiyon şirketlerinin yapım aşamasında olan projelerinin hepsi dünden itirabaren tamamen durdu... Bu da merakla beklenen birçok Marvel, Disney gibi stüdyoların filmlerinin belirsiz tarihlere kadar ertelenmesi ve sayısız dijital platform dizi ve filminin çekilememesi demek

SON ÖRNEĞİ 1960'DA YAŞANMIŞTI: DEV "ÇİFTE" GREV BAŞLADI

Hollywood tarihinin gördüğü en büyük kapsamlı çifte grev de böylelikle başlamış oldu. Hollywood’da çalışan tüm sinema, televizyon, radyo oyuncularını kapsayan SAG-AFTRA’nın da greve destek verip iş bıraktıklarını açıklamasıyla birlikte gösteri dünyasının en büyük eylemlerinden biri başlamış oldu. Dün akşam İngiltere’de düzenlenen Oppenheimer filminin galasında yaşananlar da tüm dünyada bir anda bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

Hollywood'un oyuncu sendikası SAG-AFTRA, senaristler birliği WGA ile birlik oldu ve dün grev kararını açıkladı

Yılın en önemli yapımlarından biri olan ve daha proje aşamasındayken bile büyük merak uyandıran Oppenheimer, 21 Temmuz’da tüm dünyada gösterime girecek. Christopher Nolan’ın yönettiği ve başrollerini Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Josh Hartnett, Casey Affleck, Rami Malek, ve Kenneth Branagh gibi dev isimlerin paylaştığı film “Atom Bombasının Babası” olarak tanımlanan teorik fizikçi Robert Oppenheimer’ın, ABD hükümeti tarafından “Manhattan Projesi” adı altında ilk atom bombasını üretmesi sürecini ve sonrasında yaşananları anlatıyor. Grev kararı oyuncular sendikası başkanı Fran Drescher tarafından böyle açıklandı

MERAKLA BEKLENEN OPPENHEIMER GALASINDA İNANILMAZ ANLAR

Hem Christopher Nolan’ın Tenet’ten sonraki ilk projesi olması, hem dünya tarihini değiştiren inanılmaz süreçleri anlatması hem de yıldızlarla dolu kadrosu nedeniyle merakla beklenen film yapım süreci tamamlandığı ve 1 hafta sonra gösterime gireceği için grevden etkilenmedi. Ancak filmin kadrosu dün akşamki galada meraklı sinema severlerin ve gazetecilerin karşısına son kez çıkmış oldu.

Grev kararının açıklanmasının ardından senaristler ve oyuncular sendikası pankartlarıyla sokağa indi: Pankartlarda "Oyuncular sendikası senaristlerin yanındadır" yazıyordu

Oyuncular kırmızı halıda pozlarını verdikten ve toplanan kalabalık filmi izlemek için salona girdikten sonra sahne alan ve bir konuşma yapan Christopher Nolan filmin başrol oyuncularının galayı terk ettiğini açıkladı. “Sizlere üzülerek filmin oyuncularının artık aramızda olmadığını bildiriyorum. Çünkü onlar da Hollywood’daki diğer arkadaşlarının arasına katılmak, grevin bir parçası olmak ve kaldıracakları pankartları hazırlamak için aceleyle gittiler.” Gittiler anonsunu yapan Nolan’ın bu sözleri salondaki yüzlerce seyirci tarafından alkış yağmuruna tutuldu.

